Con tre appuntamenti Melilli celebra sport, buona amministrazione e merito

Attualità · Da domani a venerdì

Tre serate dedicate allo sport, alla pubblica amministrazione e al mondo della scuola. Dal 22 al 24 luglio il Chiostro del Palazzo Municipale di Melilli ospiterà una serie di iniziative promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Carta.

Si parte domani, mercoledì 22 luglio, alle 20, con “Melilli premia il Merito nello Sport”, manifestazione dedicata agli atleti e alle realtà sportive che si sono distinte per risultati e impegno. Giovedì 23 luglio, alle 18, spazio invece al confronto sui temi della pubblica amministrazione con il convegno “Programmare il futuro: il P.I.A.O. come patto di buon governo con la comunità”, incentrato sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione, strumento di pianificazione strategica degli enti pubblici.

La rassegna si concluderà venerdì 24 luglio, alle 20, con la terza edizione del Festival dell’Educazione, durante il quale saranno consegnati i riconoscimenti agli studenti che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario.

A invitare istituzioni e cittadini a partecipare è il sindaco di Melilli e presidente della IV Commissione dell’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Carta, che sottolinea “la rilevanza degli eventi” e auspica “la più ampia partecipazione” alle tre iniziative, ospitate nel Chiostro del Palazzo Municipale di piazza Filippo Crescimanno.