Concerti al Teatro Greco di Siracusa, gli interventi di Italia Nostra e SiciliAntica

Spostare altrove i concerti previsti al Teatro Greco di Siracusa. A chiederlo a gran voce è Italia Nostra attraverso le parole di Antonella Caroli, presidente nazionale Italia Nostra, Liliana Gissara, Consigliere nazionale Italia Nostra – Presidente Sezione Siracusa e Leandro Janni di Italia Nostra Sicilia.

Il Teatro greco di Siracusa, emblema planetario della Città e segno della sua grecità, da mesi è al centro del dibattito per la decisione di ospitare una serie di concerti pop-rock al termine delle rappresentazioni classiche del tempo. Un dibattito che ha visto diverse prese di posizione, soprattutto tra i contrari, preoccupati per un possibile danno irreparabile che possa subire il monumento scavato sul colle Temenite. “Ma c’è chi non se cura – dice Italia Nostra -. Il vulnus del Monumento, secondo archeologi, storici, petrografi, è l’alveolatura della roccia: in essa ristagna l’acqua piovana che, lentamente ma inesorabilmente, intacca il calcare; inoltre, tra alveoli e fessurazioni si insedia una rigogliosa vegetazione spontanea. Tuttavia, mentre gli specialisti (archeologi, storici, petrografi) esprimono preoccupazione e sollecitano interventi di restauro conservativo e di più puntuale manutenzione, gli amministratori pensano solo a quanti concerti pop-rock potervi ospitare”.

Il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Salvatore Martinez, che non ha poteri autorizzativi, ha osservato che: “Il Teatro non si presta alla gente che balla sulle tavole”. Ma in tal senso nei giorni scorsi il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha assicurato che nessuno potrà e dovrà ballare, ma che i concerti andranno seguiti da seduti, proprio come accade per la stagione teatrale Inda. L’Assessore alla Cultura sostiene che sì, i volumi sonori sono alti, ma anche i moderni allestimenti teatrali delle rappresentazioni si servono di amplificazione sonora. Allestimenti che, comunque, ad avviso di Italia Nostra, andrebbero ricondotti alla peculiarità del Teatro: la sua mirabile, perfetta acustica che consente l’ascolto senza artifici anche dalle ultime gradinate.

“Un luogo che è testimonianza delle più alte vette culturali che l’antichità ha espresso in Occidente – prosegue l’associazione in una nota – non è certo il più congruo ad ospitare i concerti pop-rock, tanto cari all’amministrazione. Concerti che, proprio per il forte impatto antropico, vengono usualmente allocati in stadi e grandi piazze. Purtroppo, la valutazione storico-archeologica sta in capo ad organi politici, piuttosto che tecnici. In tal modo, eventi ed indotto valgono per quanto rendono alla città. L’usura e i rischi strutturali del Teatro passano in seconda linea.”

Da sempre, per Italia Nostra il turismo che consuma il Patrimonio non è buona cosa. E l’associazione tiene a ricordare come, proprio a Siracusa, fu firmata nel 2005 la “Carta di Siracusa” per la tutela e la fruizione sostenibile delle Architetture teatrali antiche. In forza di tali considerazioni, Italia Nostra chiede una diversa allocazione della sfilza di concerti 2023 previsti al Teatro Greco, sia per l’incongruità storico-culturale, sia per l’impatto antropico, sia per liberare le gradinate al termine delle Rappresentazioni Classiche, consentendo in tal modo ai visitatori di godere del Teatro nella sua magnificenza ed alla pietra di “respirare”, come sostengono gli esperti di petrografia.

Come ha scritto recentemente Gian Antonio Stella sulle pagine de “Il Corriere della Sera”, nel 2022 le gradinate sono rimaste “sepolte” sotto il tavolato per ben 267 giorni. “Una enormità in danno dei visitatori e della pietra! Alla luce dei molti ed autorevoli messaggi di preoccupazione e di disapprovazione, tra cui anche quello di Luciano Canfora, grecista di chiara fama, occorre un ripensamento sull’utilizzo improprio del principale Monumento della città, tra i più conosciuti al mondo, patrimonio di tutti. Non è possibile – conclude Italia Nostra – che un così ragguardevole retaggio del passato diventi palcoscenico sistematico dei big del pop-rock, alla ricerca di sempre nuove e prestigiose allocazioni per le loro esibizioni, finalizzate ad accrescere il loro richiamo e i loro profitti. Il Patrimonio archeologico appartiene a tutti e va tutelato in nome delle future generazioni. La sua fruizione deve essere la più congrua ed attenta possibile; in nessun caso può essere altro.”

Ogni anno è sempre la stessa storia, sul fiorire del mandorlo sbocciano le polemiche sull’uso intensivo del Teatro Greco di Siracusa, sulla necessità di un restauro conservativo di cui però non c’è neanche la bozza di un progetto. Nelle ultime settimane, come già per la passata stagione turistica, si discute circa l’opportunità di utilizzare il teatro per concerti di musica leggera perché la propagazione delle onde acustiche causerebbe effetti dannosi sulla locale pietra calcarenitica. Lasciando da parte l’inopportuno confronto con i teatri di Taormina e Verona, “insensato” usando le parole dello stesso prof. Lazzarini, in quanto a differenza di questi ultimi il teatro di Siracusa è l’unico interamente scavato nella roccia tenera.

Non entrando nel vespaio della polemica “concerti si, concerti no”, il Coordinamento Regionale di SiciliAntica lancia una proposta all’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana: istituire una nuova commissione di tutela del teatro.

“Punto di partenza è la Carta di Siracusa – le parole del presidente regionale Nunzio Condorelli Caff – citata tanto e a sproposito non sembra si sottolineino abbastanza i suoi punti fondamentali relativi cioè alla necessità di preservare il manufatto con azioni continue di diagnostica, monitoraggio, conservazione e restauro, così da renderlo fruibile e condivisibile alle generazioni future. Nella Carta si parla anche di “sostenibilità dell’attività teatrale e di salvaguardia dell’edificio archeologico e del suo contesto ambientale”; sebbene sia noto che la cavea dell’edificio teatrale sia quella oggetto di maggiore attenzione da parte della comunità scientifica è altrettanto vero che la scena e l’orchestra hanno uguale urgenza di tutela, e non sembra che ci sia stato finora alcun tipo di intervento in tal senso, considerato che ci sono passate sopra per abbellimenti scenografici a fini teatrali non musicali, gru e automobili. E allora? Blocchiamo anche le rappresentazioni classiche? Non è questa di sicuro una soluzione percorribile che danneggerebbe l’immagine e lo stesso indotto della città. L’Associazione SiciliAntica ritiene sia necessario instaurare un dialogo serrato e costruttivo con le istituzioni regionali, avanzando la proposta di nominare un’apposita commissione indipendente a tutela del teatro, che lavori in sinergia con il Parco Archeologico di Siracusa e che quest’ultimo abbia un ruolo deliberativo e non solo consultivo come nella Commissione regionale di valutazione – che è preposta all’autorizzazione degli spettacoli nei vari siti. Le competenze di una commissione di tutela garantirebbero il rispetto della Carta di Siracusa perché i componenti sarebbero solo esperti del settore: archeologi, geologi, storici dell’arte e architetti, unitamente al Soprintendente e al Direttore del Parco Archeologico. Si ritiene infatti che questo percorso risolverebbe la problematica comprensione delle competenze oggi espresse dalla citata Commissione regionale di valutazione, all’interno della quale non sono contemplate figure di esperti in materia di tutela. Data l’urgenza, essendo già in essere studi validi per la tutela e la salvaguardia della struttura teatrale, occorrerebbe bandire un concorso per la selezione di un progetto di restauro valido e duraturo nel tempo per assicurare ai posteri la sopravvivenza di un bene unico nel suo genere. Un percorso che potrebbe davvero restituire alla comunità mondiale il teatro greco siracusano nella sua silenziosa bellezza”.