Concetto Scandurra all’Idroscalo di Siracusa ha presentato il suo libro sulla storia popolare della città

Presentata ad un folto ed attento pubblico, il 26 aprile 2026, l’opera letteraria “Siracusa di ieri e di sempre – Le voci dei cortili con appendice poetica” del siracusano Concetto Scandurra, presso la sala Convegni dell’Idroscalo, con una conversazione sul tema “Per non dimenticare”, grazie all’Associazione Arma Aeronautica di Siracusa. Ha aperto i lavori il presidente, Giovanni Girmena, spiegando che gli eventi riprendono nel salone, chiuso da anni, con una bella attività culturale ad opera del preside Concetto Scandurra con l’accompagnamento canoro dell’ins. Rosaria Pellegrino.

Girmena ha introdotto: “Come Associazione d’Arma, ci preoccupiamo di mantenere viva la storia e poi realizziamo anche attività culturali e quale migliore occasione per iniziare se non questa, a cui abbiamo dato il titolo “Per non dimenticare”? Ciò che non si ricorda, lentamente si perde e finisce per indebolire la nostra verità. Noi facciamo memoria sia per la nostra Forza Armata, ma, anche, per la città e i luoghi dove viviamo. E dentro questo tema, presentiamo lo scritto di Concetto. Un libro che ci narra di Siracusa, non quella dei manuali di storia, ma, di vita vissuta che vogliamo ricordare ed averne memoria; ricordare è un atto di cura. Noi vogliamo curare e condividere attraverso questo tipo di cultura locale, vissuta nei cortili. Noi da ragazzi ci incontravano e giocavano proprio nei cortili. La sera ascoltavamo i nostri nonni ed i genitori raccontarci ricordi e aneddoti. E grazie a Concetto, a questo tipo di cultura popolare e al messaggio di questo libro, possiamo trasmettere spezzoni di memoria.”

Ha preso la parola Concetto Scandurra per relazionare sulla sua opera letteraria: “Per non dimenticare, bisogna ricordare. E nel ricordo riconoscersi, condividere, se la memoria è condivisa, diventa storia. La storia è fatta anche dai piccoli fatti. E se sono condivisi, sono premessa per la storia vera, quella che si vive. Spesso nei libri di scuola la storia è un po’ ovattata perché ha il predominio quella classica. Dall’Ottocento in poi è nato un altro tipo di storia, il folklore perché si è riconosciuto che la storia, così come tradizionalmente tramandata, non teneva conto di una storia che era data dallo scorrere delle piccole cose che, se condivise, costituiscono il presupposto della storia vera. Molti dicono che l’identità è omologatrice perché crea muri quindi non permette l’apertura agli altri, è separazione, è rifiuto dell’altro. Ma quando l’identità riguarda una realtà come quella siciliana che, dal punto di vista storico, sociologico, linguistico, antropologico, ha in sé pure le realtà di tanti popoli, non è separazione. L’altro non è mai sconosciuto perché è qualcosa che è dentro di noi. Per il siracusano il forestiero non è il nemico, a cui bisogna chiudere la porta, l’altro è una parte di se stesso. – Prosegue Scandurra. – D’altronde, basti guardare alla storia della nostra isola, già dall’inizio tre popoli, tre realtà completamente diverse, convivevano; col passare dei millenni, si fusero e crearono questa nuova realtà. E poi ci sono le tante immissioni antropologiche, tanti popoli vengono da noi, i Cartaginesi, i Fenici, i Greci, i Romani, tanti innesti. Nel primo secolo, Augusto addirittura porta in Sicilia intere colonie per ripopolare molte città, anche una colonia Latina. E ancora i Normanni, gli Svevi, intere colonie di cultura gallo-italica vengono a ripopolare tanti centri della Sicilia. Per non parlare poi degli Arabi, degli Aragonesi, dei Catalani. La Sicilia, detta terra di invasioni, non è mai stata invasa da nessuno. Noi abbiamo chiamato tanti popoli per i nostri interessi. Da qui nasce la nostra realtà che si traduce poi nella lingua. Ogni singola parola tradisce una realtà profonda e articolata, un modo di essere, una realtà sociologica, culturale, ma, tutte insieme, generano quella realtà siciliana che non è separazione dagli altri, ma, è potenzialità di includere l’altro perché in lui riconosciamo parte di noi stessi. Quindi identificarsi significa riconoscersi in questa potenzialità che è apertura verso l’altro. Quindi memoria non è separazione, è identità, ricchezza, apertura. Il più grande poeta arabo di Siracusa era un siracusano. Abbiamo almeno una settantina di poeti arabi siciliani. Lo straniero è dentro di noi. Sciascia ebbe a dire che la Sicilia è metafora dell’umanità. Una vecchia filastrocca definisce la Sicilia “il diamante di Dio” perché esso ha tante sfaccettature. Dobbiamo difendere la memoria perché la memoria siamo noi, noi .siamo quelli di ieri. L’innovazione non deve cancellare il noi che siamo stati. Noi dobbiamo semplicemente arricchire quello che già c’è. Fino a quando c’è qualcuno che ancora può raccontare e far rivivere quelle risate di bambini o il pianto ed il dolore della guerra, c’è speranza. La mia tecnica narrativa è quella del racconto breve e nel mio libro parlo del bombardamento del 27 febbraio 1943, in quanto il più drammatico”.

Alle narrazioni di brani tratti dal testo, si intercalano nenie, cantilene, filastrocche in lingua dialettale ad opera dell’ins. Rosy Pellegrino, che animano e rendono accattivante la presentazione. Scandurra narra poi l’episodio toccante di una madre che dondola una bambina durante i bombardamenti e che non fugge per non destarla. Madre e figlia furono ritrovate, dopo il bombardamento, ancora avvinghiate come un gruppo scultoreo di Madonna con bambino. Racconta ancora dei bambini che si incantavano e si divertivano a guardare i soldati appostati nella scuola comunale, requisita ed adibita ad alloggio delle truppe. Racconta di un soldato, rossastro di carnagione, che ogni pomeriggio lanciava cioccolatini e biscotti all’indirizzo dei bambini che facevano a gara per accaparrarseli. Poi c’era una bambina che li bagnava nell’acqua sporca della tinozza, posta davanti alla porta, in cui erano stati sciacquati i panni. Il soldato, ogni volta, canticchiava una filastrocca in voga in Inghilterra negli anni ’40 e quindi i bambini la ripetevano per ricevere altri biscotti. Donna Lucietta veniva anche lei coinvolta dalle risate dei bambini. Il soldato poi lanciava degli aeroplani di carta, a cui incendiava la punta e la coda. Si trovò a passare un certo don Paolo, inteso il professore, uomo di cultura e fine poeta, bellissima personalità del mondo della scuola, elegante nel proprio doppiopetto. Un aeroplano cadde ai suoi piedi, lo prese e scagliò il pezzo di carta contro il finestrone, pronunciando la parola: “Barbari!” perché quel foglio era l’incipit del terzo libro del Rerum natura. Il professore sapeva che in quella scuola c’era proprio una rara edizione settecentesca dell’opera. “Questi sono episodi che fanno parte della storia locale e sono dentro di noi, alcuni perché li abbiamo vissuti, sono racconti di realtà, in cui dobbiamo riconoscerci, ogni sfumatura è il riflesso di una realtà rigorosamente storica, la metanarrazione perché, leggendo il racconto, si possono comprendere tante cose. La storia è articolata, la realtà, il bene, il male, il nemico e poi c’è il paradosso che è una tecnica descrittiva, attraverso le esagerazioni, il colore forte, l’iperbole, si possono narrare delle cose che nascondono una realtà molto più profonda”, ha concluso Scandurra.

Un libro che si presenta estremamente leggibile e godibile perché ci proietta nei nostri ricordi e avvertiamo percezioni uniche…lo consigliamo. Infine, viene letta una poesia, tratta dall’appendice poetica “Dammi il tempo” ad opera di Rosy Pellegrino.