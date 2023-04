Conclusa a Siracusa la settimana verde di Ambiente Mare Italia

In Sicilia si è aperta in anteprima la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia – Ami Ets, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase e dalla Commissione europea – Rappresentanza in Italia -. In occasione della Festa del Mare la delegazione di Siracusa è stata protagonista, venerdì 14 aprile, dell’iniziativa organizzata alla Lega Navale di Siracusa.

Si è parlato di ecosistemi marini e dell’importanza della Posidonia oceanica, pianta marina da preservare e tutelare. “Siracusa partecipa con grande entusiasmo e sensibilità alla Settimana Verde di Ambiente Mare Italia” commenta Ezio Gionfrida – delegato di Ami Siracusa e Presidente della Bluschool, scuola di formazione subacquea di Siracusa.

Evento di punta della settimana quello di venerdì 21 aprile realizzato in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio, la Scuola Bluschool e patrocinata dal Comune di Siracusa, che ha visto la partecipazione di altre realtà del territorio, come: la Croce Rossa Italiana- Comitato Siracusa, Il Coni, La Rete Blue Plemmirio, Aics, Wase e Tekra.

I protagonisti indiscussi di questa giornata sono stati i ragazzi e gli insegnanti delle scuole superiori che si sono rimboccati le maniche e hanno partecipato attivamente alla giornata di impegno ambientale, ripulendo alcune zone di Ortigia. Le scuole di Siracusa che hanno aderito all’iniziativa sono: Istituto Einaudi, Liceo Orso Mario Corbino, Ipsar Federico II Di Svevia – Alberghiero, Istituto Insolera ed Agrario, Istituto M.F. Quintiliano, Liceo Gargallo, I.T.I.Enrico Fermi Industriale, I. I. S.S. A. Gagini, l’Istituto Marco Fabio Quintiliano, il Liceo Orso Mario Corbino, l’I.I.S.S. A. Gagini, l’I.T.I. Enrico Fermi, il Liceo Gargallo.

Inoltre tutte le scuole che hanno aderito all’iniziativa hanno partecipato il 27 aprile 2023, all’Urban Center, all’evento di chiusura del progetto educativo organizzato nell’ambito del Progetto EGDLab, la piattaforma di formazione online realizzata da Ambiente Mare Italia in collaborazione con la Commissione europea – Rappresentanza in Italia e il contributo della Fondazione Terzo Pilastro. Sala gremita con oltre 230 alunni degli Istituti Scolastici della città di Siracusa, i quali hanno dimostrato e mostrato tramite video, le azioni svolte con strema serietà – consegnata una targa di pregio agli Istituti che hanno ben accettato ed apprezzato – l’obiettivo di sensibilizzazione è stato raggiunto – già in programma la Terza edizione per l’anno 2023.

Il tema di quest’anno della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia è “La Terra. La nostra casa. Proteggiamola”, che non vuole rappresentare solo uno slogan, ma un richiamo alla responsabilità di ognuno di noi. Proteggere la Terra significa essere cittadini più attenti, consumatori più consapevoli, uomini che chiedono a gran voce una drastica riduzione dell’impatto antropico sugli equilibri sempre più fragili della “nostra casa Terra”.

Hanno partecipato alle iniziative di AMI in tutta Italia oltre 10mila cittadini tra volontari, divulgatori scientifici, aderenti, spettatori e studenti, 500 organizzazioni tra Enti di ricerca e universitari, Parchi regionali, Aree marine Protette, Istituzioni locali, circoli sportivi, associazioni, scuole e aziende, 40 delegazioni territoriali di AMI. Tutti organizzeranno in 12 Regioni italiane 100 iniziative di intervento ambientale, pulizia dei parchi cittadini, piantumazione di alberi, monitoraggio degli ecosistemi marini, spettacoli teatrali e musicali, punti informativi, presentazione di libri, mostre, eventi sportivi e giornate di educazione e sensibilizzazione ambientale in favore di studenti di ogni fascia di età.

“Io ci sono. Tu ci sei? E’ la domanda che Ambiente Mare Italia rivolge ancora una volta ai cittadini in occasione della Settimana Verde – interviene e conclude Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia -. La partecipazione e il coinvolgimento in azioni concrete in favore della nostra Madre Terra costituisce il miglior monito ai Governi e agli Organismi internazionali affinché adottino concrete e urgenti iniziative di tutela ecologica”.