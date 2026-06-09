Conclusa la prima edizione della Syragon cup, vince il Siracusa basket ma trionfano sport e solidarietà

Si è conclusa tra l’entusiasmo generale e una straordinaria cornice di pubblico la prima edizione della Syragon Cup, il torneo giovanile di pallacanestro dedicato alla categoria Esordienti che, dal 5 al 7 giugno 2026, ha trasformato Siracusa nella capitale del minibasket. Nove squadre provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria si sono sfidate sul parquet, regalando momenti di pura emozione e sano agonismo.

Sul piano prettamente sportivo, ad alzare il trofeo più grande è stata la squadra di casa dell’ASD Siracusa Basket. Tuttavia, in perfetto accordo con lo spirito della manifestazione, la classifica finale è passata in secondo piano rispetto al vero obiettivo dell’evento: celebrare lo sport come scuola di vita, amicizia, condivisione e solidarietà.

Coerentemente con lo slogan del torneo “Joca Filici”, la vera vittoria è stata la felicità visibile negli occhi di tutti i bambini partecipanti, che hanno vissuto un’esperienza indimenticabile dentro e fuori dal campo, giocando in un contesto straordinario e unico: un campo da basket affacciato sul mare, nel cuore dell’Isola di Ortigia, proprio di fronte al nuovo sbarcadero recentemente inaugurato.

La cerimonia finale è stata anche l’occasione per celebrare un momento storico per la pallacanestro locale. Sul parquet della Palestra Akradina è stato infatti consegnato un Premio Speciale alla squadra femminile dell’ASD Siracusa Basket, reduce da una straordinaria stagione che l’ha vista conquistare la meritata promozione dalla Serie C alla Serie B. Un riconoscimento meritato per un gruppo di atlete che incarna alla perfezione la crescita e la passione sportiva della nostra città.

Il momento più emozionante delle premiazioni, svoltosi alla Palestra Akradina Pino Corso, è stato dedicato alla solidarietà con la consegna di un assegno simbolico del valore di 1.000 euro a favore dell’Associazione WonderLAD, l’ente nato nel 2010 per sostenere i bambini e le loro famiglie nel delicato percorso oncologico. Un gesto concreto che testimonia come lo sport sappia fare squadra anche nelle sfide più difficili della vita.

Grande successo anche per l’assegnazione dei Premi Speciali “5 Sensi”, ispirati al Manifesto del Torneo che invitava i piccoli atleti a focalizzarsi su 5 abilità fondamentali del basket, oltre al fare canestro. I riconoscimenti sono andati ai bambini che si sono distinti per le proprie qualità umane e di gioco:

Premio Vista, per la straordinaria capacità di cercare e servire i compagni. Piccitto Nicolò della Virtus Ragusa; Premio Tatto, per il controllo e la gestione della palla. Michela Barone di Asd Basket Siracusa; Premio Gusto, per aver saputo affrontare con la giusta voce e attitudine i momenti felici e quelli difficili. Lorenzo Palermo dell’Airam Caltanissetta; Premio Udito, per la capacità di ascolto verso l’allenatore e i compagni di squadra. Valerio Danile della Fortitudo Agrigento; Premio Olfatto, assegnato per il miglior “fiuto” difensivo. Carlotta Muscarella dell’Academy Palermo

A rendere ancora più significativi e unici questi premi è stata la creatività di Beatrice Spinoccia, bambina coetanea dei giocatori partecipanti (11-12 anni). Beatrice ha infatti ideato e disegnato personalmente i cinque riconoscimenti, aggiungendo un tocco autentico e profondamente coerente con lo spirito del torneo.

Grande entusiasmo anche per l’estrazione finale che ha messo in palio premi d’eccezione legati alla pallacanestro di alto livello. Sono state infatti sorteggiate due canotte ufficiali autografate e un pantaloncino della squadra di Serie A2 Urania Milano, regalando ai giovani partecipanti un’emozione unica e un ricordo ancora più speciale della manifestazione.

Tra i momenti istituzionali più significativi della manifestazione, anche la presenza del Presidente Provinciale di Confcommercio, Francesco Diana, che ha voluto sottolineare il valore profondo del torneo, evidenziando come il concetto di “fare squadra” rappresenti non solo un principio sportivo, ma una vera e propria filosofia condivisa anche dal mondo Confcommercio, fondata sulla collaborazione, il sostegno reciproco e la crescita del territorio

L’ASD Siracusa Basket ringrazia calorosamente le nove società partecipanti (Academy Palermo A, Airam Caltanissetta, Invicta Caltanissetta, Academy Palermo B, Virtus Ragusa, Viola Reggio Calabria, ASD Siracusa, Fortitudo Agrigento e Raptors Palermo) e i partner istituzionali: il Capo di Gabinetto del Comune di Siracusa, Giuseppe Gibilisco; il Presidente della FIP Sicilia, Cristina Correnti; e il Presidente Provinciale di Confcommercio, Francesco Diana. Un ringraziamento anche a Piggia & Porta che con il loro food truck sono stati l’oasi perfetta per rigenerarsi in queste giornate di sport. Tutte le persone che hanno fatto parte dello Staff del torneo per il loro prezioso e fondamentale contributo. Un ringraziamento fondamentale va anche alle aziende del territorio che hanno sostenuto la manifestazione con il loro prezioso contributo e che hanno reso possibile questa prima, indimenticabile edizione. È anche grazie alla loro sensibilità e vicinanza concreta che è stato possibile trasformare lo spirito del torneo in un gesto solidale, contribuendo alla donazione a favore di WonderLAD: Rio Casamia; Studio Dentistico Dott. Fabrizio Cavalieri; Terre Maugeri; Apollonion; Bar Leonardi 1973; Kromics; Dott.ssa Desirèe Puglisi; Orlando Salvatore & C. Srl; Sciara – La Terra del Pistacchio; Studio Cardiologico Dott. Giombattista Barrano; GE.S.P.I. Srl

Il torneo si chiude con l’eco dell’augurio più bello: “Joca filici!”. Perché ciò che conta davvero non è vincere, ma crescere insieme attraverso lo sport.