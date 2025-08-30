Concluse le Giornate Internazionali del Volontariato di Nuova Acropoli a Siracusa

Si sono concluse a Siracusa, nel salone dell’Urban Center, le Giornate Internazionali del Volontariato di Nuova Acropoli. Una sinergia esemplare tra istituzioni ed associazionismo ha permesso a 200 volontari di Nuova Acropoli, provenienti da 14 città d’Italia e 21 paesi del mondo, di addestrarsi e confrontarsi nelle azioni più efficaci per il superamento delle emergenze derivanti dal rischio idrogeologico.

Tante le autorità intervenute, tra cui Sergio Imbrò, assessore alla Protezione Civile del Comune di Siracusa, Diego Giarratana, vice presidente del Libero Consorzio di Siracusa e Beatrice Santuccio del Dipartimento della Protezione Civile.

Tutti hanno voluto portare un saluto ai volontari e complimentarsi con l’organizzazione messa in atto, che ha permesso in soli tre giorni di coinvolgere le delegazioni in un intenso ritmo esercitativo avvalendosi di vari tipi di scenari e ricevendo lezioni all’Urban Center da istruttori qualificati di grande esperienza e provenienti da diversi Paesi in un fertile scambio di best pratics.

Primo fra tutti i formatori è stato il Direttore Internazionale Ivan Rodes, che ha guidato decine di missioni di soccorso nel mondo e che ha voluto iniziare proprio da Siracusa a promuovere incontri internazionali tra volontari. A questo primo ne seguiranno altri, chissà in quali Paesi.

Quel che è certo è che Siracusa rimarrà nel cuore di tutti i volontari intervenuti con la sua natura forte ed accogliente ricca di storia, di sole, di mare e, apprezzatissima da tutti, di una eccellente gastronomia.



