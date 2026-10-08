Concluso a Siracusa il XXV Convegno di Egittologia e Papirologia

Cultura · Eventi

Si è concluso con successo il XXV Convegno di Egittologia e Papirologia, tenuto al Museo del Papiro a Siracusa nei giorni 1-4 ottobre 2026.

Il Convegno, organizzato da Corrado Basile e Anna Di Natale (Museo del Papiro “Corrado Basile”) e da Gloria Rosati (Istituto Italiano per la Civiltà Egizia), ha celebrato quest’anno la sua venticinquesima edizione ed è stato dedicato ai quarant’anni di attività culturale dell’IICE. Numerosi i relatori partecipanti, provenienti dall’Italia e dall’estero, che hanno presentato i risultati delle proprie ricerche. Dopo gli interventi di saluto di Anna Di Natale (Direttore del Museo del Papiro “Corrado Basile”) e di Gloria Rosati (Presidente dell’Istituto Italiano per la Civiltà Egizia), hanno presentato i loro interventi Anna Di Natale e Corrado Basile (Museo del Papiro, Siracusa), Henning Franzmeier (American University, Cairo), Ilaria Cariddi (Università di Firenze), Alessio Corsi (Université du Littoral Côte d’Opale), Marta Valerio (Università di Firenze), Christian Orsenigo (Museo Civico di Crema e del Cremasco).

Le altre giornate del Convegno hanno visto la partecipazione di Barbara Gilli (ricercatrice indipendente), Francesca Iannarilli (Università di Venezia Ca’ Foscari), Gloria Rosati (Università di Firenze), Giorgia Cafici (Center for the Tebtunis Papyri, Berkeley), Andrea Angelini (Consiglio Nazionale delle Ricerche-ISPC, Roma), Giuseppina Capriotti Vittozzi (Consiglio Nazionale delle Ricerche-ISPC, Roma), Grażyna Bąkowska-Czerner (Jagellonian University, Cracovia), Rafał Bąkowski (Polish Space Agency), Susanna Moser (Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences, Varsavia), Maria Cristina Guidotti (Consiglio Nazionale delle Ricerche-ISPC, Roma), Giulia Magnani (Università di Torino), Bianca Ciatti

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(Università di Torino), Mattia Mancini (Università di Pisa), Andrea Fumagalli (ricercatore indipendente), Francesco De Gaetano (Università di Roma ‘Sapienza’), Alberto Maria Pollastrini (Archéologie et Philologie

d’Orient et d’Occident, CNRS-PSL), Federico Contardi (Università di Firenze), Giacomo Cavillier (Università del Cairo), Felice Antonio Costabile (Università Mediterranea di Reggio Calabria), Rosanna Malafronte

(ricercatrice indipendente), Francesco Muraca (ricercatore indipendente), Rosanna Pirelli (Università di Napoli “L’Orientale”), Stefania Mainieri (Università di Napoli “L’Orientale”), Teodozja Rzeuska (Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Varsavia), Nicola Reggiani (Università di Parma), Enzo Alibrandi (Università di Napoli “L’Orientale”), Mario C.D. Paganini (Università di Roma “Tor Vergata”), Silvia Strassi (Università di Padova), Samuele Coen (Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Firenze), Valentina Iannace (Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Firenze), Marzia Cavriani (Università di Bologna), Susanna Lena (Centro Culturale Egittologico “Claudia Dolzani”, Trieste), Martina Landrino (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz).

Il XXV Convegno si è aperto e chiuso rispettivamente con i saluti di Alessandro Roccati (professore emerito di Egittologia e membro dell’Accademia delle Scienze di Torino) e Tarek Tawfik (Presidente dell’International Association of Egyptologists). Hanno presieduto le varie sessioni del Convegno Gloria Rosati, Rosanna Pirelli, Emanuele Ciampini, Giuseppina Capriotti Vittozzi, Silvia Strassi, Maria Cristina Guidotti e Giuseppe Ucciardello.