Concluso il Campionato regionale individuale maschile, Marina di Priolo protagonista della pesca sportiva siciliana

Si è conclusa nella notte di sabato, nello splendido scenario di Marina di Priolo, la prestigiosa kermesse del Campionato Regionale Sicilia Maschile Individuale 2026 di Surf Casting. Una manifestazione che ha trasformato il litorale siracusano nel cuore pulsante dell’agonismo e della passione per il mare.

L’evento ha ribadito l’importanza fondamentale di ospitare nel nostro territorio attività sportive di tale portata. Queste iniziative non solo danno lustro alla zona, ma promuovono un turismo sportivo sano e sostenibile, capace di valorizzare le bellezze naturali e la cultura dell’accoglienza della nostra isola. Vedere le nostre spiagge popolate da atleti di alto livello è la conferma del potenziale inespresso dei nostri litorali e dell’importanza di valorizzarli attraverso lo sport.

Un sentito ringraziamento va al Comitato Regionale FIPSAS Sicilia per la fiducia e il costante supporto tecnico e istituzionale. Un riconoscimento speciale è rivolto al Sindaco di Priolo Gargallo, l’Onorevole Dottor Pippo Gianni, per la straordinaria ospitalità e per aver messo a disposizione il proprio territorio, confermandolo ancora una volta teatro ideale per le grandi manifestazioni dello sport outdoor.

Il Presidente Vincenzo Asta e tutto il Comitato Provinciale FIPSAS Siracusa desidera esprimere profonda gratitudine alla società organizzatrice, la Nautica Targia, che con dedizione e professionalità ha curato ogni dettaglio logistico, garantendo la perfetta riuscita della manifestazione.

“Un plauso va a tutti gli agonisti che hanno partecipato in modo esemplare, dimostrando correttezza e spirito di sacrificio – ha detto Asta -. La regolarità della gara è stata assicurata dal lavoro impeccabile di tutti gli ispettori di settore e dalla direzione autorevole del Giudice di Gara, Salvo Cocuzza, coadiuvato dal Direttore di Gara Daniele”.

Al termine di una sfida tecnica ed emozionante, la classifica finale ha decretato i campioni di questa edizione: il titolo di campione regionale è stato conquistato da Graziano Di Guardo della società I Cavalieri Del Mare Trabucco, seguito sul secondo gradino del podio da Marco Davì della società La Torre Gente Di Mare A.S.D. Chiude il podio, al terzo posto, Salvatore Rigoli della società Etna Surf.

“Eventi come questo – conclude Asta – dimostrano che la sinergia tra istituzioni, federazione e società sportive è la chiave per far crescere la nostra provincia e l’intera Sicilia sportiva.”