Concorsi Regione, Ugl: “Ignorata l’esperienza di chi da 30 anni svolge mansioni superiori”

Attualità · sindacato

“Non si può parlare di rinnovamento della pubblica amministrazione senza riconoscere il valore e la professionalità del personale già in servizio”. Così Salvatore Ronsivillo, segretario provinciale di Ugl Autonomie locali di Siracusa, interviene sui concorsi banditi dalla Regione Siciliana. E denuncia: “È stata ignorata l’esperienza di chi da trent’anni svolge mansioni superiori”

Secondo il sindacato, la pubblicazione dei concorsi riporta al centro una questione che merita attenzione e una risposta concreta. È il mancato riconoscimento del personale interno che da circa trent’anni svolge di fatto mansioni superiori al proprio inquadramento, garantendo continuità amministrativa, competenze operative e servizi essenziali per il funzionamento degli uffici regionali.





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“Sono lavoratrici e lavoratori che in decenni hanno maturato esperienza, professionalità e conoscenze specifiche, assumendosi responsabilità e svolgendo attività di livello superiore – spiega Ronsivillo – È un patrimonio umano e professionale che non può essere ignorato né considerato irrilevante nella riorganizzazione e nel reclutamento della macchina amministrativa regionale”.

Il sindacato precisa di non essere contro i concorsi pubblici. “Il problema non è contestarli, ma chiedere che le nuove assunzioni siano accompagnate da un serio percorso di valorizzazione del personale già in servizio – sottolinea Ronsivillo – Il principio del concorso pubblico deve essere conciliato con l’esigenza di riconoscere, nel rispetto della normativa vigente, le competenze effettivamente maturate, l’esperienza professionale acquisita e le responsabilità sostenute negli anni”

“È legittimo chiedersi perché, dopo decenni di servizio e di mansioni superiori, non sia stato definito un percorso chiaro e trasparente per questi lavoratori – prosegue – Non è ragionevole puntare sul ricambio generazionale e sulle nuove assunzioni senza affrontare, allo stesso tempo, la situazione di chi ha già dedicato una parte importante della propria vita lavorativa al funzionamento della Regione”

Per l’Ugl, questa situazione rischia di alimentare sfiducia e demotivazione tra il personale, con conseguenze sul clima di lavoro e sul riconoscimento delle professionalità interne. «La pubblica amministrazione non può costruire il suo futuro soltanto sulle nuove assunzioni, trascurando le competenze di chi ha già garantito, spesso in condizioni difficili, il funzionamento degli uffici e i servizi».

“Trent’anni di esperienza non possono essere cancellati da un concorso – conclude Ronsivillo – Devono essere considerati con serietà, affrontati con trasparenza e valutati con strumenti legittimi e concreti. Il personale regionale chiede rispetto, ascolto e riconoscimento. La Regione Siciliana ha l’occasione di dimostrare che l’efficienza amministrativa passa anche dalla valorizzazione delle risorse umane che ha già al suo interno. Il rinnovamento della Regione deve andare di pari passo con la tutela della dignità di chi, per decenni, ne ha garantito il funzionamento”