Ultime news

2 minuti di lettura

Concorso a Melilli. Ternullo (FI): “Chiesti immediati approfondimenti alla Funzione Pubblica”

"Ribadisco il mio impegno affinché le verifiche procedano rapidamente e in modo trasparente, nell’interesse delle istituzioni, dei cittadini e dei lavoratori coinvolti"

La senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo

"Ribadisco il mio impegno affinché le verifiche procedano rapidamente e in modo trasparente, nell’interesse delle istituzioni, dei cittadini e dei lavoratori coinvolti"

2 minuti di lettura

“In merito alle notizie emerse sul concorso per l’assunzione di 10 agenti della Polizia Municipale bandito dal Comune di Melilli nel 2024, ho richiesto formalmente e con tempestività alla Funzione Pubblica tutti gli approfondimenti necessari. In questi giorni il sindaco Carta mi aveva messa a conoscenza per le vie brevi su quanto accaduto e stamattina, appena rientrata a Roma, ho già sentito i referenti della Pubblica Amministrazione e preparato la richiesta per l’accesso alla documentazione. Come confermato dal Primo cittadino di Melilli, si farà chiarezza sulla vicenda. Ecco perché è mio dovere istituzionale – e lo faccio con convinzione – garantire che ci sia piena luce su ogni aspetto, con la massima trasparenza verso i miei concittadini e nel rispetto delle prerogative degli Enti coinvolti. L’ho sempre fatto per le istanze del mio territorio e continuerò a farlo, per quanto mi compete, nell’esercizio delle mie funzioni”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

Intervista Giuseppe Carta

Concorso per 10 vigili urbani a Melilli. Carta contrattacca: “ispezione monca e vendetta politica del Pd”

L’intervista

“Pertanto, dopo aver seguito la vicenda, ho ritenuto indispensabile acquisire ufficialmente ulteriori elementi affinché vi sia un quadro completo e verificabile. Sono certa – conclude la Senatrice – che la verità potrà essere accertata in modo chiaro e definitivo, così come potrà essere confermato il corretto operato del sindaco di Melilli. La politica non deve alimentare tensioni o strumentalizzazioni: deve cercare risposte fondate sui fatti. Ribadisco il mio impegno affinché le verifiche procedano rapidamente e in modo trasparente, nell’interesse delle istituzioni, dei cittadini e dei lavoratori coinvolti. Ogni chiarimento è doveroso e necessario”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni