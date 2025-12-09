Concorso a Melilli. Ternullo (FI): “Chiesti immediati approfondimenti alla Funzione Pubblica”

“In merito alle notizie emerse sul concorso per l’assunzione di 10 agenti della Polizia Municipale bandito dal Comune di Melilli nel 2024, ho richiesto formalmente e con tempestività alla Funzione Pubblica tutti gli approfondimenti necessari. In questi giorni il sindaco Carta mi aveva messa a conoscenza per le vie brevi su quanto accaduto e stamattina, appena rientrata a Roma, ho già sentito i referenti della Pubblica Amministrazione e preparato la richiesta per l’accesso alla documentazione. Come confermato dal Primo cittadino di Melilli, si farà chiarezza sulla vicenda. Ecco perché è mio dovere istituzionale – e lo faccio con convinzione – garantire che ci sia piena luce su ogni aspetto, con la massima trasparenza verso i miei concittadini e nel rispetto delle prerogative degli Enti coinvolti. L’ho sempre fatto per le istanze del mio territorio e continuerò a farlo, per quanto mi compete, nell’esercizio delle mie funzioni”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

“Pertanto, dopo aver seguito la vicenda, ho ritenuto indispensabile acquisire ufficialmente ulteriori elementi affinché vi sia un quadro completo e verificabile. Sono certa – conclude la Senatrice – che la verità potrà essere accertata in modo chiaro e definitivo, così come potrà essere confermato il corretto operato del sindaco di Melilli. La politica non deve alimentare tensioni o strumentalizzazioni: deve cercare risposte fondate sui fatti. Ribadisco il mio impegno affinché le verifiche procedano rapidamente e in modo trasparente, nell’interesse delle istituzioni, dei cittadini e dei lavoratori coinvolti. Ogni chiarimento è doveroso e necessario”.