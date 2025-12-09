Concorso per 10 vigili urbani a Melilli. Carta contrattacca: “ispezione monca e vendetta politica del Pd”

Non si placano le polemiche sul concorso per 10 posti di agente di polizia municipale bandito dal Comune di Melilli nel 2024. Dopo l’interrogazione parlamentare del senatore Antonio Nicita e la risposta del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo – che ha annunciato l’invio degli atti alla Procura di Siracusa e alla Corte dei Conti – arriva la controffensiva del sindaco di Melilli e deputato regionale di Grande Sicilia, Giuseppe Carta.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di SiracusaNews, Carta parla di iniziativa “grave e anomala” da parte del ministero, contestando prima di tutto il metodo: secondo il sindaco, il ministro avrebbe agito senza coinvolgere la Regione Siciliana, che in materia di enti locali ha competenza esclusiva. “Un ministro – sostiene Carta – ha il dovere di rispettare l’equilibrio tra Stato e Regioni. Non ha mai scritto alla Regione, non ha chiesto ispezioni, non ha chiesto gli atti completi al Comune. Dice di essersi basato su documenti pubblicati all’albo pretorio: ma così si lavora su un fascicolo parziale“.

Al centro del caso c’è il concorso per l’assunzione di agenti di polizia locale: alcuni candidati esclusi hanno presentato ricorso al Tar, sollevando dubbi sulla composizione della commissione e sulle rettifiche alla graduatoria. Il ministro Zangrillo, rispondendo all’interrogazione di Nicita, ha ravvisato elementi meritevoli di approfondimento contabile e penale.

Carta rivendica però le contromosse del Comune: ricorda che, dopo i rilievi, l’ente ha ripetuto i colloqui in autotutela, come riportato dallo stesso Tar, e che il segretario comunale ha esercitato i poteri di rettifica previsti dalla legge 241/1990. “Parlare di graduatoria non annullata è falso – afferma il sindaco – perché quando rettifichi in autotutela, di fatto correggi e superi il primo elenco”.

Accanto al piano tecnico, Carta insiste molto su quello politico. Il sindaco ricostruisce una sequenza che, a suo dire, collegherebbe stampa, ricorsi e iniziative parlamentari a una “parte” del Partito Democratico: i candidati esclusi che si rivolgono a una testata locale il cui direttore è iscritto al Pd, un’avvocato difensore indicata come dirigente Dem a Siracusa, il primo dei non eletti all’Ars Mario Bonomo (oggi nel Pd) e lo stesso senatore Nicita, ex commissario del partito. Questi ultimi chiamati a un confronto diretto. Secondo Carta, questa filiera configurerebbe “una vera e propria vendetta politica” indirizzata contro la sua figura e l’area che rappresenta.

“Non ho mai visto – attacca – che ogni udienza al Tar fosse preceduta da articoli, interventi pubblici, uscite politiche sempre degli stessi soggetti. La giustizia amministrativa andrebbe lasciata lavorare in serenità, non accompagnata da un casino mediatico creato ad arte”. Il sindaco si dice pronto a chiedere, tramite i parlamentari regionali, una audizione del ministro Zangrillo, per confrontarsi “con tutte le carte in mano” e verificare se l’istruttoria ministeriale sia completa.

Carta entra anche nel merito del fabbisogno di personale, ricordando che la Polizia municipale è in sofferenza non solo a Melilli ma in moltissimi comuni siciliani: tra pensionamenti, problemi di salute e nuove esigenze legate alle scuole e alla viabilità, il Comune avrebbe avuto la necessità di potenziare significativamente il corpo. “Tra Melilli, Città Giardino e Villasmundo– spiega – abbiamo ingressi e uscite da plurimi plessi scolastici, viabilità da gestire, controlli e servizi notturni. Non stiamo parlando di impiegati dietro una scrivania, ma di chi fa turni, controlli, arresti, sicurezza stradale”.

Sullo sfondo resta il nodo politico: Carta accusa esplicitamente una “piccola parte” del Pd, legata all’area di Mario Bonomo, di volerlo “eliminare politicamente” dopo le ultime competizioni elettorali. Il sindaco annuncia di voler portare la sua versione anche davanti a una testata nazionale, dichiarandosi pronto a mostrare messaggi e documentazione che ritiene rilevante. La partita, intanto, resta aperta su due fronti: quello giudiziario e quello istituzionale, con il possibile confronto fra Comune, Regione e ministero sulla gestione del concorso. “Se il Tar dovesse dar loro ragione – conclude Carta – ci adegueremo. Ma non accetto che si usino i concorsi e gli organi di controllo come campo di battaglia politica. Questo è un danno non solo per Melilli, ma per l’intero territorio”.