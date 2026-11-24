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L’Asp di Siracusa ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessivi 34 dirigenti medici in diverse discipline. Il bando è stato pubblicato sulla GURI (4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 90 del 20 novembre 2026) con scadenza al 21 dicembre 2026.

Si tratta di 10 posti per Medicina d’Emergenza-Urgenza, 5 per Psichiatria, 5 per Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, 5 per Cardiologia, 4 Neonatologia, 4 Chirurgia Generale e 1 per Pediatria.

La procedura concorsuale nasce dalla volontà della Direzione Strategica Aziendale e dalle attività portate avanti dallo staff dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, diretto da Lavinia Lo Curzio, nell’ambito delle azioni programmate per l’implementazione e il potenziamento della pianta organica aziendale.

“L’indizione di questo importante concorso – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci – conferma la ferma volontà della Direzione strategica di incrementare e stabilizzare l’organico medico aziendale, intervenendo in maniera mirata su settori nevralgici dell’assistenza ospedaliera e territoriale. Il potenziamento delle risorse umane rappresenta il presupposto imprescindibile per garantire continuità assistenziale, innalzare la qualità delle prestazioni offerte e rispondere con maggiore tempestività ed efficacia ai bisogni di salute della cittadinanza della provincia di Siracusa”.

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e del diploma di specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero in disciplina equipollente o affine. La partecipazione è inoltre aperta ai medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica che, in caso di esito positivo delle prove, saranno collocati in una graduatoria separata.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate attraverso la procedura telematica disponibile all’indirizzo concorsi.asp.sr.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 21 dicembre 2026. Requisiti specifici di ammissione, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei titoli, lo svolgimento delle prove d’esame e la formulazione delle graduatorie sono consultabili nel testo integrale del bando pubblicato nella sezione Concorsi del sito istituzionale dell’Asp di Siracusa.

Sempre con scadenza fissata al 21 dicembre 2026, è aperto l’avviso pubblico per il conferimento di due incarichi quinquennali di direttore di Unità Operativa Complessa di Radiologia del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa e di Radiologia dell’ospedale di Lentini. La procedura è stata pubblicata anch’essa nella GURI (4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 90 del 20 novembre 2026). I requisiti e le specificità delle figure richieste sono consultabili nella sezione Concorsi del sito aziendale dell’Asp di Siracusa. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per pec all’indirizzo concorsi@pec.asp.sr.it.