Operazione “Terre emerse. Condanna definitiva per Giambattista Coltraro: risarcimento al Comune di Carlentini

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione per Giambattista Coltraro, ex deputato regionale e notaio, nell’ambito dell’operazione “Terre emerse”. Coltraro è stato riconosciuto colpevole di falso in atto pubblico e truffa, reati commessi durante la gestione illecita di terreni nel comune di Carlentini, con l’utilizzo di atti notarili falsificati per ottenere finanziamenti pubblici.

Oltre alla pena detentiva, Coltraro è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento delle parti civili, per un totale di circa 40.000 euro. Tra le parti civili coinvolte c’è anche il Comune di Carlentini, che ha subito danni dalla gestione fraudolenta dei terreni.

L’indagine che ha portato alla condanna di Coltraro è partita nel 2015, quando la Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta sui falsi atti notarili che avrebbero permesso a una banda di acquisire indebitamente terreni nel territorio di Carlentini, a danno dei legittimi proprietari. I terreni erano poi stati utilizzati per ottenere finanziamenti pubblici da parte dell’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), attraverso il quale erano stati erogati contributi per circa 200.000 euro.

L’inchiesta ha portato alla luce un’organizzazione che, attraverso la falsificazione di documenti notarili, ha gestito il traffico illecito di terreni e la frode ai danni degli enti pubblici. L’indagine si è conclusa con il rinvio a giudizio di Giambattista Coltraro e di altre persone coinvolte, culminando adesso con la condanna in via definitiva da parte della Corte di Cassazione.

Il risarcimento dei danni disposto dalla Corte nei confronti delle parti civili, tra cui il Comune di Carlentini, rappresenta un ulteriore aspetto significativo del procedimento. Il Comune ha infatti subito danni economici diretti dalla gestione fraudolenta dei terreni, e si è costituito parte civile nel processo per tutelare gli interessi pubblici.