Condotta di viale Epipoli e serbatoio di Bufalaro Basso, in corso le operazioni di spurgo dell’aria dalla rete

Aretusacque informa che i temporanei abbassamenti di pressione e le irregolarità nell’erogazione idrica riscontrati in alcune zone della città sono riconducibili esclusivamente alla presenza di sacche d’aria nella rete di distribuzione.

Il fenomeno è da ricondursi all’intervento di riparazione eseguito ieri sulla condotta DN 600 di viale Epipoli.

Al momento il sistema idrico è tornato a regime e i tecnici di Aretusacque stanno già operando da qualche ora per effettuare le necessarie manovre di spurgo dell’aria lungo la rete, così da favorire il completo ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Nel corso della giornata l’erogazione idrica tornerà progressivamente ai livelli ordinari. Eventuali ritardi potranno interessare esclusivamente le utenze ubicate ai piani più alti degli edifici, in particolare quelli privi di impianto di autoclave, dove il completo ripristino della pressione potrebbe richiedere tempi leggermente più lunghi.

Aretusacque continuerà a monitorare costantemente la situazione fino al completo ritorno alla normalità e ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione dimostrate.