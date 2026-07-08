Condotta fognaria Floridia–Siracusa: effettuati due importanti interventi per garantire la continuità del servizio

Aretusacque, a due settimane dal suo insediamento, effettua due importanti interventi di manutenzione sulla condotta fognaria Floridia–Siracusa, una delle infrastrutture strategiche del sistema di collettamento dei reflui urbani del territorio.

La condotta, realizzata in poliestere e fibra di vetro, ha un diametro di 500 millimetri, una lunghezza di circa 7,5 chilometri e convoglia le acque reflue provenienti dai comuni di Floridia e Solarino verso l’impianto di depurazione sito nel comune di Siracusa.

Le attività di monitoraggio e le video-ispezioni che Aretusacque ha effettuato hanno consentito di individuare un quadro generalizzato di ammaloramento dell’infrastruttura, caratterizzato da fessurazioni, infiltrazioni di radici, ostruzioni e cedimenti localizzati della tubazione.

Nelle ultime settimane, in particolare, sono stati eseguiti due importanti interventi strutturali: uno nel quale si è dato corso alla sostituzione di circa 15 metri di tubazione in uno dei punti maggiormente compromessi della linea, l’altro intervento, che è attualmente in corso, si è reso necessario a seguito dell’individuazione di nuove criticità lungo il tracciato. Anche in questo caso è prevista la sostituzione di alcune decine di metri di tubazione della condotta fognaria. Queste attività si inseriscono in un più ampio percorso di verifica, monitoraggio e manutenzione già avviato da Aretusacque sin dal suo insediamento.

L’intervento di risamento della linea é attualmente in corso di realizzazione e si concluderà nei prossimi giorni senza arrecare disservizio all’utenza. Complessivamente sono previste oltre cento ore di lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità di un’infrastruttura essenziale per la tutela ambientale e per il corretto funzionamento del sistema fognario a servizio delle comunità di Floridia e Solarino che contano quasi 30 mila abitanti.