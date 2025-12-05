Confagricoltura Siracusa inaugura una nuova sede in città: più servizi e supporto alle imprese agricole

Confagricoltura Siracusa amplia la propria presenza nel territorio con l’apertura di una nuova sede cittadina, inaugurata giovedì 4 dicembre in via Rizza 35, a pochi passi dal Foro Siracusano e non lontano dal centralissimo Corso Umberto. Una scelta strategica che punta a rafforzare il rapporto con le imprese agricole della provincia e a offrire un punto di riferimento facilmente raggiungibile e privo di barriere architettoniche.

La nuova struttura nasce con l’obiettivo di diventare un centro moderno e funzionale dedicato al supporto delle aziende del comparto agricolo. Al suo interno saranno garantiti tutti i servizi di consulenza sindacale, agronomica, fiscale e lavoristica, oltre all’assistenza di Patronato in ambito previdenziale e assistenziale. Un investimento significativo, sia economico sia organizzativo, che testimonia la volontà dell’associazione di essere sempre più vicina alle esigenze quotidiane degli imprenditori agricoli.

Con questa apertura Confagricoltura Siracusa ribadisce il proprio ruolo di riferimento tra le associazioni di categoria, posizione che intende confermare anche sul piano politico e istituzionale. L’organizzazione parteciperà infatti con una propria delegazione alla grande manifestazione in programma a Bruxelles il prossimo 18 dicembre, promossa per contestare le scelte della nuova Politica Agricola Comunitaria. Una riforma che, secondo l’associazione, rischia di penalizzare ulteriormente le imprese agricole attraverso nuovi tagli ai fondi di sostegno, proprio in un momento in cui il settore continua a rappresentare un pilastro essenziale per l’economia, la sicurezza alimentare, il lavoro e la tutela dell’ambiente.

Con la nuova sede e con la partecipazione attiva alle iniziative nazionali ed europee, Confagricoltura Siracusa si prepara a rafforzare il proprio impegno a favore del mondo agricolo, confermando la centralità delle aziende del territorio e il loro ruolo imprescindibile per la crescita della comunità.