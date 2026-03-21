Confagricoltura Siracusa lancia l’allarme: “urgenti aiuti alle imprese agricole per aumento del costo del gasolio e i danni dal ciclone Harry”

Confagricoltura Siracusa lancia un appello alle istituzioni regionali e nazionali affinché vengano attivati con urgenza interventi concreti a sostegno delle imprese agricole del territorio, duramente colpite dal sensibile aumento del costo del gasolio e dai gravi danni provocati dal recente ciclone “Harry”.

Negli ultimi mesi, il rincaro dei carburanti ha inciso in maniera significativa sui costi di produzione, mettendo a rischio la sostenibilità economica di numerose aziende agricole. Il gasolio rappresenta infatti una componente essenziale per le attività quotidiane del comparto, dall’irrigazione alle lavorazioni dei terreni, fino al trasporto delle merci.

A questa già difficile situazione si sono aggiunti gli effetti devastanti del ciclone “Harry”, che ha causato danni ingenti a colture, serre, infrastrutture aziendali e viabilità rurale. Molte imprese si trovano oggi nella condizione di dover affrontare spese straordinarie per il ripristino delle attività produttive, con conseguenti perdite di reddito.

Confagricoltura Siracusa – per voce del suo direttore Antonio Giuffrida – chiede pertanto: l’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto per le aziende danneggiate; misure di sostegno per compensare l’aumento del costo del gasolio agricolo – non basta la diminuzione delle accise per soli venti giorni previsto dal Decreto Legge dello scorso 18 marzo in quanto nel caso del gasolio agricolo, l’accisa ridotta è passata da € 135,83 a € 104,04 per mille litri, quindi la riduzione è di soli 3,179 centesimi al litro, che peraltro sono stati abbondantemente coperti dai rincari delle ultime ore, tanto che il giorno di entrata in vigore del decreto, cioè il 19 marzo scorso, il prezzo del carburante per l’agricoltura registrava un ulteriore aumento, attestandosi intorno ad 1,25 euro per litro; la sospensione e/o proroga dei termini fiscali; l’esonero parziale dei contributi INPS per le nostre imprese che assumono lavoratori agricoli che improvvidamente – commenta il direttore Giuffrida – l’art.9 del Decreto cosiddetto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) ha invece escluso; l’accesso agevolato al credito per favorire la ripresa delle attività.

“Le imprese agricole del territorio – dichiara Confagricoltura Siracusa – stanno affrontando una crisi senza precedenti. È fondamentale un intervento tempestivo delle istituzioni per garantire la continuità produttiva e salvaguardare un settore strategico per l’economia siracusana che garantisce lavoro e produce Pil”.

Gli strumenti normativi per dare risposte concrete esistono già: Decreto legislativo 102/2004 per le calamità naturali in agricoltura, il Fondo mutualistico pubblico denominato Agricat, la Misura 23 del Piano Sviluppo Rurale “Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali.

Confagricoltura Siracusa sottolinea l’urgenza di risposte rapide ed efficaci e chiede solo che questi strumenti siano subito attivati per dare risposte adesso alle imprese agricole e non quando ormai gli aiuti non serviranno più perché le aziende non hanno trovato le forze economiche per ripartire.