Confcommercio Siracusa celebra la vittoria della Teamnetwork Albatro: “orgoglio per tutta la città”

La Coppa Italia di pallamano ospitata in Confcommercio Siracusa per celebrare la straordinaria vittoria dell’ASD, un traguardo storico che rende orgogliosa l’intera città di Siracusa e tutta la comunità provinciale.

Un successo che va oltre il risultato sportivo e che assume un significato ancora più profondo per l’associazione, considerando che il presidente Teamnetwork Albatro Siracusa, Vito Laudani, ricopre anche il ruolo di vicepresidente vicario di Confcommercio Siracusa. Un doppio motivo di soddisfazione che unisce sport, rappresentanza e territorio in un’unica, grande visione di crescita. Un grazie particolare anche al General Manager della società, Gabriele Di Stefano, grande protagonista del progetto Serie A Gold, al vicepresidente Andrea Cuzzupé, a tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti che hanno riportato questo trofeo nella nostra provincia. «La vittoria della Coppa Italia – dichiara il presidente provinciale Confcommercio Francesco Diana – rappresenta molto più di un traguardo sportivo. È la dimostrazione concreta di come lo sport sia un valore fondamentale per la comunità, un motore di crescita e di sviluppo per tutto il territorio. Quando una squadra porta il nome di Siracusa in cima alle classifiche nazionali, non è solo un club a vincere: è un’intera città che si sente rappresentata, è un popolo che ritrova entusiasmo, appartenenza e orgoglio».

«Lo sport – prosegue Diana – è aggregazione, educazione, inclusione sociale, ma anche economia, attrattività e promozione del territorio. Per questo crediamo fortemente nel suo ruolo strategico, al pari della cultura e del turismo, come leva capace di generare indotto e opportunità per imprese e cittadini».

Proprio in questa direzione si inserisce il lavoro della nuova governance di Confcommercio Siracusa, che ha istituito, subito dopo il suo insediamento, una Commissione dedicata a tre asset strategici per il territorio: Cultura, Turismo e Sport. Un organismo pensato per promuovere e sostenere iniziative capaci di coinvolgere il grande pubblico, animare il tessuto economico e sociale della città e dell’intera provincia, e valorizzare le eccellenze locali.

La vittoria della Teamnetwork Albatro dimostra come investire nello sport significhi investire nel futuro della comunità, rafforzando l’identità collettiva e contribuendo alla crescita complessiva del territorio.

Confcommercio Siracusa rinnova dunque il proprio plauso alla squadra, allo staff tecnico, alla dirigenza e a tutti i sostenitori che hanno reso possibile questo straordinario risultato, simbolo di passione, competenza e amore per Siracusa.