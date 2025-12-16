Confcommercio Siracusa celebra le imprese storiche del territorio

É con un evento dedicato a chi ha contribuito in modo determinante alla crescita e al consolidamento del tessuto commerciale siracusano che Confcommercio Siracusa ha scelto di celebrare gli 80 anni dalla fondazione della Confcommercio.

L’appuntamento è per questa sera, dalle 20,30 al Teatro Comunale di Siracusa. Il presidente di Confcommercio Siracusa, Francesco Diana, la direttrice Virginia Zaccaria e tutta la giunta ripercorreranno una storia scritta passo dopo passo insieme a generazioni di commercianti e premieranno le aziende che hanno almeno 60 anni di attività. Le imprese sono state selezionate da una commissione nominata appositamente per l’occasione e formata da Sebastiano Brocca, Alfio Cottone, Paolo Pappalardo, Vincenza Privitera e dalla giornalista Lucia Corsale che ha scritto il volume dedicato proprio alla storia delle aziende del territorio.

Il libro, voluto da Confcommercio Siracusa per celebrare questo importante traguardo, racconta il valore del commercio come motore di identità locale, innovazione e coesione sociale e ripercorre la storia di alcune aziende siracusane. A questa iniziativa si aggiunge anche una mostra di foto delle imprese storiche siracusane che sarà esposta durante l’evento di questa sera al Teatro Comunale e che consentirà ai visitatori di percorrere un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso immagini che raccontano luoghi, storie, famiglie.

“Ottant’anni di Confcommercio sono un traguardo che parla di persone, comunità e futuro – sono le parole di Francesco Diana, presidente della Confcommercio Siracusa -. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio a chi, con dedizione e coraggio, ha saputo creare valore e occupazione, preservando al tempo stesso il patrimonio culturale e relazionale della nostra città. Come Confcommercio Siracusa vogliamo rinnovare il nostro impegno a supportare il commercio locale, promuovendo la memoria delle imprese storiche e valorizzando le nuove generazioni di imprenditori”.

La serata sarà anche un’occasione di incontro e condivisione, aperta agli imprenditori, alle istituzioni e ai cittadini, per celebrare insieme una storia di successo che continua a guardare avanti.