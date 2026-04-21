Confcommercio Siracusa: il tirocinio come leva di crescita per il territorio

Confcommercio Siracusa conferma il proprio impegno nello sviluppo economico e sociale del territorio promuovendo iniziative capaci di coniugare crescita delle imprese e valorizzazione delle competenze.

In quest’ottica, l’associazione organizza per il prossimo mercoledì, 22 aprile l’incontro dal titolo “Inclusione e Occupazione – Il tirocinio formativo come opportunità di crescita”, rivolto alle imprese locali interessate a conoscere strumenti concreti per rafforzare il proprio capitale umano.

Al centro dell’iniziativa sarà presentato il progetto Puoi plus, un’azione di sistema finalizzata a favorire l’integrazione socio-lavorativa di migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi. Il programma, promosso dalla Direzione Generale Politiche Migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) e dal Fse+ Pn Inclusione e Lotta alla Povertà.

Puoi Plus rappresenta una concreta opportunità sia per i beneficiari, che possono accedere a percorsi di orientamento, formazione e tirocinio extracurriculare retribuito della durata di sei mesi, sia per le imprese, che hanno la possibilità di inserire nuove risorse, contribuendo al contempo a un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile.

Il progetto si rivolge a persone in condizioni di vulnerabilità, tra cui titolari di protezione internazionale o speciale, richiedenti asilo, vittime di sfruttamento o violenza e minori stranieri non accompagnati in fase di transizione. L’obiettivo è migliorare l’occupabilità e accompagnare i beneficiari verso l’autonomia, rispondendo in modo efficace anche ai fabbisogni delle aziende. “Investire sulle competenze e sull’inclusione significa rafforzare il tessuto economico locale, linea guida dell’azione di Confcommercio Siracusa – sostiene il Presidente provinciale Francesco Diana – creando opportunità reali sia per le imprese sia per le persone”.

L’incontro si terrà nella sede di Confcommercio Siracusa, in Via F. Laurana 2, dalle 10 alle 12. Le imprese partecipanti potranno approfondire le modalità di adesione al progetto e i benefici previsti, tra cui indennità e supporto attraverso attività di tutoraggio. Un’occasione concreta per contribuire alla crescita del territorio attraverso l’inclusione e lo sviluppo delle competenze.