Confcommercio Siracusa, incontro sulla certificazione Aeo e rilancio dello sportello internazionalizzazione

Informare le imprese del territorio sulle opportunità esistenti per ampliare e semplificare i processi di commercio internazionale e favorire una maggiore competitività sui mercati extra UE. Con questo obiettivo Confcommercio Siracusa organizza l’incontro dal titolo “Certificazione AEO – commerciare extra UE attestando sicurezza e affidabilità delle imprese”, in programma giovedì 12 marzo 2026, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – sede di Siracusa.

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento dedicato alle imprese che intendono sviluppare o rafforzare la propria presenza nei mercati internazionali, attraverso strumenti che rendono più snelli e sicuri i processi doganali. Al centro dell’incontro vi sarà infatti la certificazione AEO (Authorized Economic Operator), riconoscimento rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che attesta l’affidabilità degli operatori economici e consente di beneficiare di importanti semplificazioni nelle procedure di importazione ed esportazione. Ad aprire i lavori sarà il presidente di Confcommercio Siracusa, Francesco Diana, che illustrerà anche il percorso di rafforzamento dei servizi alle imprese avviato dall’associazione. «Con questo incontro – dichiara il presidente Francesco Diana – vogliamo offrire alle imprese del territorio strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza i mercati internazionali. Il commercio globale richiede oggi competenze specifiche e una conoscenza approfondita delle procedure doganali, elementi che possono trasformarsi in un reale vantaggio competitivo per le aziende che scelgono di investire nell’export».

Nel corso dell’appuntamento verrà inoltre presentata la reintroduzione dello Sportello Internazionalizzazione di Confcommercio Siracusa, un servizio pensato per accompagnare le imprese nei percorsi di apertura ai mercati esteri.

«Abbiamo deciso di rilanciare lo Sportello Internazionalizzazione – aggiunge Diana – perché crediamo fortemente che le imprese del nostro territorio abbiano tutte le potenzialità per crescere anche oltre i confini nazionali. Il nostro obiettivo è affiancarle con servizi, informazioni e momenti di formazione qualificata che rendano più semplice e accessibile il percorso verso i mercati internazionali».

Un ruolo centrale nell’incontro sarà svolto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, partner dell’iniziativa e protagonista degli interventi tecnici dedicati alla certificazione AEO, ai requisiti richiesti e alle procedure per ottenerla.

«Siamo particolarmente lieti – conclude il presidente Diana – di avviare questa collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, partner d’eccezione per promuovere una formazione imprenditoriale sempre più consapevole e aggiornata. La sinergia tra istituzioni e sistema associativo è fondamentale per accompagnare le imprese nei processi di internazionalizzazione e per rendere il nostro tessuto economico sempre più competitivo».

Dopo i saluti istituzionali interverranno Carmelinda Genovese, doganalista, Davide Miggiano, direttore territoriale A.D.M. Sicilia, Francesco Scibilia, coordinatore regionale AEO, e Fabio Aprile, responsabile AEO U.A.D.M. Sicilia 3 – Siracusa. Concluderà i lavori Raffaella Petrangeli, dirigente U.A.D.M. Sicilia 3 – Siracusa. L’incontro è aperto alle imprese interessate ad approfondire le opportunità legate al commercio internazionale e alle semplificazioni doganali.