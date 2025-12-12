Confcommercio Siracusa lancia la campagna di sensibilizzazione e promozione “XMAS Shopping Tour – Segui i tuoi desideri”

In occasione dell’avvio della stagione degli acquisti natalizi, Confcommercio Siracusa con la collaborazione del Comune di Siracusa, lancia ufficialmente la campagna di sensibilizzazione e promozione “XMAS Shopping Tour – Segui i tuoi desideri”.

Le vetrine dei negozi di vicinato aderenti all’associazione datoriale saranno rese riconoscibili dall’immagine dell’iniziativa che si rivolge al grande pubblico. Un vero e proprio appello ai consumatori per preferire negozi e botteghe di quartiere per i propri regali: “A Natale, compra sotto casa!” diventa anche l’hashtag social da diffondere con l’immagine del cliente che verrà premiato dal suo negoziante di fiducia.

“Invitiamo tutti i cittadini a supportare attivamente il commercio di vicinato – afferma il presidente di Confcommercio Siracusa, Francesco Diana – Scegliere di comprare sotto casa significa premiare la professionalità e la fiducia che contraddistingue i nostri commercianti e, allo stesso tempo, contribuire a illuminare i quartieri e riempire le nostre strade di sorrisi”.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Siracusa, Confcommercio distribuirà, fino ad esaurimento scorte, come omaggio speciale per tutti coloro che aderiranno alla campagna i biglietti di ingresso per la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Christmas Village del Parco dei Villini che i commercianti potranno regalare ai propri clienti.

Un piccolo incentivo ed una comunicazione dedicata per puntare i riflettori sul commercio di quartiere che è rispondente ai desideri più profondi dei consumatori: l’indagine del Centro studi Confcommercio con SWG, a livello nazionale, ha rilevato che 2 italiani su 3 desiderano più negozi sotto casa per poter garantirsi una maggiore opportunità di scelta riducendo gli spostamenti. Lo stesso studio fa emergere che per il 64% della popolazione i negozi di prossimità rafforzano il senso di comunità e per il 60% la sicurezza nei quartieri.

“I negozi di vicinato rendono più vivibili le città e solo con l’impegno di tutti è possibile cambiare rotta – prosegue il presidente provinciale Diana – l’iniziativa nel suo claim Segui i tuoi desideri intende tracciare un percorso esperienziale di acquisto, mettendo al centro il valore dell’imprenditore che ogni giorno affronta una personale battaglia per tenere viva la città, la propria attività, generando lavoro e offrendo un servizio alla comunità”.

Confcommercio Siracusa intende parlare alla comunità oltre che alle imprese, invitando a fare scelte d’acquisto consapevoli: dagli omaggi floreali all’oggettistica comprendendo tutte le tipologie di regalo, il consumatore deve sapere che alimentare la concorrenza sleale di chi opera senza regole, sottrae mercato in modo illecito a tutti i commercianti e gli imprenditori che sostengono regolarmente costi, tasse e adempimenti, garantendo tracciabilità e qualità dei prodotti oltre a rafforzare l’economia del territorio.