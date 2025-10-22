Confcommercio Siracusa, lunedì 27 incontro formativo sulle opportunità di finanziamento per i giovani imprenditori

Confcommercio Siracusa conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale del territorio con un nuovo appuntamento informativo, aperto alle aziende associate e non solo, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 14.30 presso la sede provinciale di Via Laurana 2b.

L’incontro, promosso in collaborazione con Polo Meccatronica Valley e con una rete di professionisti e consulenti locali, sarà un momento di approfondimento sulle principali misure di sostegno alle imprese attualmente operative e di prossima apertura.

Durante l’incontro, i partner illustreranno le opportunità offerte da bandi e programmi dedicati alla crescita del capitale umano, all’efficientamento energetico, all’innovazione tecnologica e all’avvio di nuove attività imprenditoriali, con un fo-cus sulle condizioni e sui requisiti necessari per l’accesso ai finanziamenti.

Saranno esposte in particolare le principali indicazioni relative alle misure promosse dalla Regione Siciliana con riferimento agli avvisi FESR 21-27, ai bandi aperti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e l’importante programma “Resto al Sud 2.0”, volto a sostenere giovani imprenditori e nuove iniziative nel Mezzogiorno.

Con questo appuntamento, Confcommercio Siracusa rinnova il proprio impegno a fornire strumenti concreti, consulenza qualificata e orientamento operativo alle imprese che desiderano investire, innovare e crescere nel rispetto delle sfide del mercato e delle transizioni in corso.

L’invito è rivolto a tutte le aziende del territorio, associate e non, che intendano cono-scere da vicino le opportunità di finanziamento e di sviluppo messe oggi a disposizione dal sistema pubblico e dai partenariati professionali.