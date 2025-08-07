Confcommercio Siracusa: nasce la Commissione Cultura, Turismo e Sport

Turismo a Siracusa sotto la lente di ingrandimento per analizzare numeri e sentiment degli operatori: nessun allarme sulle presenze turistiche per Confcommercio Siracusa perché i dati al momento parlano di una flessione, non di cali drastici, ma è comunque fondamentale agire subito su più fronti per invertire la tendenza con l’invito a fare di più e meglio.

Con l’obiettivo di avanzare idee e proposte per il miglioramento e il potenziamento di tutte le attività legate al turismo, agli eventi culturali e sportivi in tutto il territorio nasce una Commissione Cultura, Turismo e Sport. In occasione dell’incontro istituzionale tra la nuova Giunta di Confcommercio, guidata da Francesco Diana, e il sindaco Francesco Italia, l’associazione di categoria ha presentato anche la nuova Commissione coordinata da Marcella Damigella, curatrice d’arte, e composta da Vito Laudani, presidente della storica società sportiva Albatro Siracusa, e da Fausto Migneco, docente di corsi superiori in beni culturali ecclesiastici e guida turistica.





La Commissione Cultura, Turismo e Sport, nell’ottica dell’importanza che da sempre Confcommercio dà al dialogo e all’interlocuzione con le istituzioni, ha incontrato il sindaco Italia per avviare un confronto diretto e costruttivo su uno dei temi centrali per lo sviluppo della città: la necessità di programmare eventi culturali e sportivi in grado di valorizzare Siracusa tutto l’anno, superando la logica della stagionalità e coinvolgendo l’intero tessuto urbano, non solo Ortigia.

Durante l’incontro i componenti della Commissione hanno sottolineato come la promozione turistica e culturale della città debba poggiare su una strategia di lungo periodo, capace di integrare grandi appuntamenti con iniziative diffuse nei quartieri, coinvolgendo le comunità e le attività commerciali di tutta la città.

“La cultura e gli eventi sono leve fondamentali per l’economia, anche a Siracusa – sostiene la coordinatrice Damigella – ma è indispensabile che ci sia programmazione, visione e collaborazione. Servono iniziative che possano attrarre visitatori soprattutto nei mesi meno affollati, distribuendo così le presenze durante tutto l’anno e contribuendo a una crescita più equilibrata e sostenibile”

Siracusa può sviluppare tutto il suo potenziale di contenitore culturale per mostre espositive e grandi eventi, come dimostrano i recenti successi in cui è stata protagonista con iniziative a carattere nazionale e non solo, valorizzando l’enorme patrimonio culturale del territorio. Accanto al turismo e alla cultura, Confcommercio riporta l’attenzione sul potenziale degli eventi sportivi: occasioni che non solo rappresentano un forte richiamo per i visitatori, ma che favoriscono anche la partecipazione attiva dei residenti e promuovono stili di vita sani. Manifestazioni, tornei e competizioni, se ben organizzati, possono diventare appuntamenti di richiamo, capaci di animare la città e generare ricadute positive per tutto il sistema economico locale.

Rimane necessario per Confcommercio il potenziamento dei servizi destinati ai turisti, con particolare attenzione alla mobilità, all’accoglienza e alla fruibilità dei luoghi della cultura, per rendere Siracusa sempre più competitiva sul piano nazionale e internazionale.

“La città ha un patrimonio straordinario – conclude Marcella Damigella – ma per far sì che diventi un reale motore di sviluppo occorre investire in qualità, organizzazione e promozione, evitando la concentrazione esclusiva degli eventi in Ortigia e portando cultura e dinamismo anche in altre aree della città, dai quartieri storici alle zone periferiche”

L’incontro con la Commissione Cultura è stato, dunque, un primo passo verso una collaborazione più ampia e strutturata. Confcommercio ha ribadito la disponibilità a lavorare al fianco dell’amministrazione per costruire insieme una programmazione condivisa, in grado di generare valore, attrarre presenze e offrire nuove opportunità a tutte le attività economiche del territorio.