Confcommercio Siracusa partner sostenitore della prima edizione del festival Capodieci

Confcommercio Siracusa è partner sostenitore della prima edizione del Festival Capodieci, in partenza oggi alle ore 18.00 con un convegno inaugurale che vedrà, tra gli interventi, la partecipazione del vicepresidente vicario di Confcommercio Siracusa Vito Laudani, componente della Commissione Cultura, Turismo & Sport dell’associazione, organismo fortemente voluto dalla governance guidata dal presidente Francesco Diana.

La partecipazione dell’associazione nasce dalla convinzione che gli eventi culturali rappresentino un valore strategico per il territorio. Manifestazioni come il Festival Capodieci contribuiscono infatti ad animare le città, generare partecipazione e creare nuove occasioni di incontro tra comunità, imprese e visitatori.

La cultura può diventare un vero e proprio strumento di animazione territoriale e, al tempo stesso, un motore economico capace di attivare un importante indotto per le attività commerciali, turistiche e dei servizi. È anche per questa ragione che Confcommercio, a tutti i livelli – nazionale e territoriale – guarda al settore culturale come a un autentico asset di sviluppo, in grado di produrre valore diffuso e opportunità di crescita.

Confcommercio Siracusa, consapevole dell’immenso patrimonio storico, artistico e culturale che caratterizza la provincia, intende sostenere e accompagnare tutte quelle iniziative che puntano a valorizzare il territorio e a generare sviluppo economico e sociale.

«La nostra provincia – dichiara il presidente di Confcommercio Siracusa – possiede un patrimonio culturale straordinario che rappresenta una delle principali leve di sviluppo per l’economia locale. Per questo guardiamo con grande interesse a iniziative come il Festival Capodieci, che dimostrano come la cultura possa trasformarsi in un potente strumento di attrattività e di crescita per il territorio. Riportare in evidenza figure straordinarie, come quella del canonico Capodieci, permette di far conoscere ad un pubblico più ampio l’eredità che ci ha lasciato. Confcommercio continuerà a sostenere tutte le progettualità capaci di creare valore, partecipazione e nuove opportunità per le imprese e per la comunità».