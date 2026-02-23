Confcommercio Siracusa rinnova il servizio di assistenza legale per i soci

Confcommercio Siracusa rafforza il proprio impegno a sostegno delle imprese del territorio e presenta il rinnovato Sportello di Assistenza Legale, un servizio dedicato agli associati che potranno usufruire di una prima consulenza professionale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con professionisti aderenti all’associazione, che hanno scelto di mettere a disposizione competenze ed esperienza per offrire un supporto qualificato e tempestivo agli imprenditori. Lo sportello sarà operativo ogni settimana, su appuntamento, e consentirà ai soci di prenotare un consulto personalizzato per affrontare questioni legate, tra le altre, a contrattualistica, diritto del lavoro, recupero crediti, crisi d’impresa, locazioni commerciali, contenziosi e problematiche amministrative.

“Con questo servizio vogliamo essere ancora più vicini ai nostri associati – dichiara il presidente di Confcommercio Siracusa Francesco Diana –. In un contesto normativo sempre più complesso, offrire un primo orientamento legale qualificato rappresenta un supporto concreto per le imprese, che spesso necessitano di risposte rapide e competenti per tutelare la propria attività”.

A coordinare lo sportello sarà l’avvocato Giorgio Nicastro del Lago, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “L’obiettivo è fornire ai soci un punto di riferimento chiaro e accessibile. La prima consulenza consentirà di inquadrare correttamente le problematiche e di individuare le possibili soluzioni, offrendo un orientamento professionale qualificato e mirato alle esigenze specifiche di ogni impresa.”

Tra i legali aderenti, l’Avv. Aldo Germano, l’Avv. Cristina Italiano e l’Avv. Marco Nocera. Il servizio si inserisce nel più ampio programma di assistenza e consulenza promosso da Confcommercio Siracusa, volto a garantire strumenti concreti di tutela e crescita per il tessuto imprenditoriale locale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria di Confcommercio Siracusa ai consueti recapiti.