Confcommercio Siracusa: salario giusto e lotta al dumping contrattuale al centro del confronto tra imprese, consulenti e istituzioni

Si è tenuto oggi, nella sede di Confcommercio Siracusa, un importante e partecipato incontro focalizzato sui temi del salario giusto e del contrasto al dumping contrattuale. L’evento ha rappresentato un momento cruciale di confronto tra istituzioni, parti sociali ed esperti del settore per analizzare le dinamiche occupazionali di un territorio a forte trazione turistica.

Nel suo intervento il Presidente Provinciale Francesco Diana ha sottolineato il ruolo centrale delle associazioni datoriali nella diffusione della cultura del lavoro. In apertura anche l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Siracusa, a testimonianza della sinergia tra l’ente pubblico e il tessuto imprenditoriale locale, con la partecipazione del Vicesindaco Edy Bandiera. La direttrice Virginia Zaccaria ha moderato i lavori, introducendo i temi trattati partendo dallo sviluppo turistico a Siracusa, un trend in costante crescita per la destinazione che deve viaggiare di pari passo con la qualità e la regolarità del lavoro.

L’incontro ha dato centralità al focus tecnico di grande rilievo offerto dal Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa, Alfio Zarbano. Nella sua relazione, Zarbano ha scattato una fotografia dell’attuale mercato del lavoro, approfondendo gli effetti e le novità legati alla recente conversione in legge del Decreto 1° Maggio, uno strumento chiave per la flessibilità e gli incentivi all’occupazione.

In attesa delle modalità attuative, Zarbano ha argomentato sul concetto di salario giusto: si è parlato di equità, di valore della rappresentanza, di rispetto delle competenze e di recruiting, elementi tutti fondamentali per rafforzare il mercato del lavoro. A seguire, l’attesissimo intervento di Andrea Chiriatti, Direttore dell’Area Sindacale di FIPE-Confcommercio nazionale. Chiriatti ha posto l’accento sulle opportunità offerte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore, evidenziandone i vantaggi strutturali per un territorio ad alta vocazione turistica come la provincia di Siracusa.

“Il CCNL leader di settore non è solo una tutela per i lavoratori, ma rappresenta una garanzia di sostenibilità e competitività per le imprese, ponendosi come il più efficace argine contro il fenomeno del dumping contrattuale” ha spiegato Chiriatti.

La partecipata platea ha visto arricchirsi il dibattito grazie agli interventi dei consulenti e commercialisti presenti e degli imprenditori aderenti a Confcommercio che hanno animato un dibattito volto a comprendere a fondo opportunità della piena applicazione contrattuale, toccando i temi della bilateralità e del welfare. L’incontro rientra tra gli appuntamenti pensati per fare crescere la rete territoriale e sensibilizzare al lavoro dignitoso, regolare e attrattivo per le nuove generazioni.