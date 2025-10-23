Confcommercio Siracusa: serve una visione comune per rilanciare il commercio locale

Il commercio siracusano sta attraversando un momento di forte trasformazione. Dopo anni difficili e da una ripresa ancora fragile, oggi il tessuto economico della città mostra segnali contrastanti: da un lato l’energia di nuove iniziative, dall’altro le difficoltà quotidiane di chi fatica a restare competitivo.

In questo contesto, Confcommercio Siracusa svolge un ruolo centrale di ascolto e rappresentanza. Il Presidente Francesco Diana racconta una realtà complessa ma piena di potenzialità. Secondo lui, Siracusa dispone di una ricchezza straordinaria fatta di storia, turismo e cultura, ma manca ancora una visione comune capace di mettere in rete operatori, istituzioni e cittadini. Uno dei nodi principali resta la burocrazia, percepita dagli imprenditori come un freno costante. Autorizzazioni, permessi e tempi incerti spesso rallentano l’attività di chi vorrebbe solo poter lavorare e investire. Confcommercio sta lavorando per semplificare i passaggi amministrativi e rendere più chiaro il rapporto tra pubblico e privato, sostenendo le imprese anche dal punto di vista tecnico e formativo.

Un’altra questione chiave è quella della stagionalità. Siracusa vive un picco economico nei mesi estivi, ma per il resto dell’anno molti negozi e attività si trovano in difficoltà. La sfida, spiega Diana, è destagionalizzare, cioè dare continuità al commercio con eventi, iniziative culturali e una pianificazione turistica che valorizzi la città anche in autunno e inverno.

Accanto a questi temi emerge la necessità di formare nuove generazioni di imprenditori. La digitalizzazione ha cambiato profondamente le abitudini dei consumatori, e oggi gestire un’attività significa anche saper comunicare, promuoversi online e valorizzare la propria identità. Confcommercio punta su corsi di aggiornamento e consulenze per accompagnare i commercianti verso un modello più moderno e sostenibile.

Tra le opportunità concrete a disposizione dei nuovi imprenditori, Francesco Diana segnala anche il programma Resto al Sud 2.0, promosso dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy e gestito da Invitalia.

L’iniziativa offre agevolazioni e contributi a fondo perduto per chi vuole avviare o potenziare un’attività nel Mezzogiorno, Sicilia compresa. “È un’occasione reale – sottolinea Diana – per sostenere chi ha idee e voglia di fare ma non dispone dei mezzi per partire. Confcommercio accompagna i giovani passo dopo passo, dalla progettazione al business plan, fino alla presentazione della domanda.”