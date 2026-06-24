Confcooperative Siracusa, Michele Gianni è il nuovo presidente. Mauro Martinez vicepresidente

E’ Michele Gianni il nuovo presidente di Confcooperative Sicilia- sede territoriale di Siracusa, Mauro Martinez è , invece, il vicepresidente con delega alle Politiche Sociali ed Educative.

Il consiglio territoriale della confederazione ha rinnovato i suoi vertici, a seguito della prematura ed improvvisa scomparsa del compianto presidente Alessandro Schembari. L’elezione ha avuto luogo alla presenza del presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini e del Segretario Generale, Luciano Ventura.

“Ringrazio i componenti del Consiglio Territoriale e particolarmente Mauro Martinez,con cui da subito abbiamo ben collaborato nel ruolo di vicepresidenti- il commento del presidente Gianni- Ho fiducia nel fatto che espleterò il mio mandato efficacemente poiché affiancato costantemente dal Direttore,Emanuele Lo Presti e dalla squadra tecnico amministrativa provinciale”.

Il presidente traccia anche le linee guida del suo mandato. “Desidero colorare il mio impegno innanzitutto nello spirito della nuova collaborazione delle centrali sindacali del mondo cooperativo siciliano- conclude Michele Gianni- nell’interesse delle cooperative associate.Le problematiche del mondo dell’economia sociale sono molteplici e Confcooperative Siracusa sarà una risorsa per affrontarle”.

Il vicepresidente Martinez dal canto suo accoglie “questa conferma con grande orgoglio e un profondo senso di responsabilità nei confronti di tutte le realtà che rappresentiamo. Voglio ringraziare sinceramente il Consiglio Territoriale per la fiducia rinnovata, e auguro un buon lavoro al neoeletto Presidente Michele Gianni, certo che la sua guida sarà preziosa. Un ringraziamento speciale va anche al Presidente Mancini e al Segretario Generale Ventura per la loro presenza e il costante supporto. In questo momento di ripartenza, il mio pensiero e la mia profonda commozione vanno alla memoria di Alessandro Schembari. Il suo esempio, la sua dedizione e il suo amore per il mondo della cooperazione restano per tutti noi una guida e un’eredità preziosa da onorare ogni giorno con il nostro impegno. Davanti a noi abbiamo sfide importanti per il tessuto cooperativo del nostro territorio, ma nel solco dei valori che abbiamo sempre condiviso e lavorando tutti insieme, sono sicuro che faremo benissimo.”