Confcooperative Siracusa verso il rinnovo degli organi politici territoriali per il quadriennio 2024-2028

Lunedì 26 Febbraio 2024, alle 15, all’Urban Center di Siracusa (Via Nino Bixio 1), si terrà l’Assemblea territoriale di Confcooperative Siracusa, che eleggerà il nuovo Presidente ed il Consiglio. Confcooperative territoriale di Siracusa, ad oggi, associa circa 180 cooperative, con un valore di produzione pari a circa 150 milioni, suddivise in attività settoriali quali :sociale, lavoro, servizi, agricoltura, pesca con un numero di occupati sul territorio pari a 4000; rappresentando pertanto una realtà importante per l’economia del territorio.

Nel corso dell’Assemblea territoriale, dunque, saranno eletti il Presidente ed il Consiglio, per poi procedere alla nomina dei delegati all’Assemblea Regionale che si svolgerà a Palermo, il 20 Marzo 2024.

L’Assemblea, il cui tema sarà “Una Cooperazione più moderna per lo sviluppo delle comunità”, rappresenterà anche un’ occasione di incontro, alla presenza dei vertici di Confcooperative, della delegazione regionale e dei rappresentanti politici territoriali per condividere e dialogare su temi, problematiche, opportunità e nuove progettualità per lo sviluppo della sana cooperazione del nostro territorio.

Si discuterà delle sfide che la cooperazione dovrà affrontare e in particolare, transizioni digitale, comunità energetiche e cooperative di comunità.

“Serio è il nostro rinnovato impegno, quindi, a creare spazi di confronto per costruire insieme risposte adeguate -la premessa di Confcooperative Siracusa – ai nuovi scenari, perché convinti che la forma cooperativa possa contribuire alla cura in solido, anche in forme innovative, dei beni comuni dei nostri territori. Immutato il nostro impegno sui temi del territorio quali lo sviluppo del turismo, le politiche sociali, la sanità , la portualità e i servizi“.