Conferita la cittadinanza onoraria al sacerdote veneziano Renzo Scarpa: fu tra i protagonisti del ritorno a Siracusa del corpo di santa Lucia

Conferita la cittadinanza onoraria a don Renzo Scarpa, ex parroco della chiesa dei Santi Geremia e Lucia a Venezia, per il ruolo svolto nel 2004 in occasione del ritorno a Siracusa del corpo della Patrona, avvenuto a 1.700 anni esatti dal martirio. All’epoca, le Chiese della duce città erano guidate dall’arcivescovo Giuseppe Costanzo, a Siracusa, e dal patriarca Marco Cé, a Venezia.

​Il riconoscimento è stato concesso, come previsto dal regolamento, dal consiglio comunale lo scorso 28 agosto, con voto unanime. La proposta era stata formalizzata su richiesta di 5 capigruppo che avevano fatto propria l’iniziativa di un cittadino.

​La cerimonia si è svolta alle 10 nella sala consiliare “Elio Vittorini”, al quarto piano di Palazzo Vermexio. Alla presenza del consiglio comunale convocato in seduta straordinaria e presieduto da Alessandro Di Mauro.

​Tra le motivazioni previste per il conferimento della cittadinanza onoraria, c’è anche l’essersi distinti con iniziative in favore dei siracusani.