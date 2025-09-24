Confeuropa Consumatori Siracusa attiva nel progetto “Rete degli sportelli Regionali del Consumatore e sviluppo delle competenze digitali dei cittadini”

Continua il progetto “Diritto allo sportello” che vede la Confeuropa Consumatori, sede di viale Scala Greca 371/B e rappresentata da Calogero Campisi, parte attiva come associazione partner nel progetto per il territorio di Siracusa.

Il progetto, con capofila l’Associazione Movimento Difesa del Cittadino e finanziato attraverso fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), ha creato una rete di sportelli fisici per fornire assistenza ai cittadini consumatori del territorio e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione e assistenza per migliorare le competenze digitali dei cittadini, in particolare adulti e soggetti vulnerabili.

Nell’attuazione del progetto in atto Confeuropa Consumatori ha in programma un calendario di eventi formativi e informativi sull’introduzione al digitale, e-commerce, protezione dei dati, pishing, truffe on line, gestione delle transazioni on line e tutto ciò che concerne i diritti del consumatore nel digitale.

Lo sportello di Confeuropa Consumatori (Viale Scala Greca 371/B Siracusa, ( T: 0931 751006 M:351 6367268 Numero verde 800193766 office@confeuropaconsumatori.it www.confeuropaconsumatori.org, con referenti Giusy Quercio, l’avv. Tiziana Laurettini e l’avv Smecca Gabriella, rimane attivo il Lunedì e Mercoledì: dalle 9:00 alle 13:00 ed il Giovedì: dalle 14:30 alle 18:30).