Confindustria Siracusa al Job Day: un ponte tra giovani e imprese del territorio

Confindustria Siracusa parteciperà al Job Day in programma mercoledì 26 novembre all’Urban Center, dalle 9 alle 14, accogliendo l’invito dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Marco Zappulla. L’iniziativa punta a creare un dialogo concreto tra giovani, istituzioni formative e mondo del lavoro, promuovendo nuove opportunità di incontro e crescita professionale.

Numerose aziende associate a Confindustria Siracusa parteciperanno all’evento, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi direttamente con le realtà produttive del territorio. Il Job Day rappresenta un’occasione concreta per collegare le competenze acquisite nei percorsi scolastici e universitari con le esigenze delle imprese, contribuendo a ridurre il divario tra formazione e lavoro.

“Il Job Day è un momento di incontro tra imprese e giovani, che favorisce lo sviluppo delle competenze del territorio e rafforza il legame tra formazione e lavoro” ha dichiarato Ermelinda Gerardi, Vicepresidente di Confindustria Siracusa.

“Eventi come questo permettono alle imprese di scoprire nuovi talenti e offrono ai giovani opportunità concrete per entrare nel mondo del lavoro e costruire il proprio futuro professionale” ha aggiunto Gian Piero Reale, Presidente di Confindustria Siracusa.

Confindustria Siracusa rinnova così il proprio impegno nel promuovere iniziative che valorizzano le competenze, sostengono l’occupazione e rafforzano il legame tra imprese e comunità locale.