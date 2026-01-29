Confindustria Siracusa, Angelo Grasso: “L’associazione deve tornare a essere la casa delle aziende”

Confindustria Siracusa guarda al futuro con una nuova guida operativa. Dallo scorso 1° gennaio, infatti, Angelo Grasso ha assunto l’incarico di direttore dell’associazione degli industriali, raccogliendo il testimone del dottor Di Noto dopo cinque anni di lavoro improntati alla strutturazione della tecnostruttura. Un passaggio nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione. Grasso porta con sé un’esperienza maturata all’interno di una grande realtà industriale del polo siracusano, Sonatrach Raffineria Italiana, dove per anni si è occupato di relazioni esterne e sostenibilità. Un bagaglio professionale che oggi diventa patrimonio dell’intera associazione.

Il ruolo del direttore, spiega Grasso, è quello di dare attuazione alla linea politica indicata dalla presidenza – guidata da Gian Piero Reale – traducendola in azioni concrete attraverso il lavoro della struttura interna. Una funzione meno visibile rispetto a quella del presidente, ma centrale per il funzionamento quotidiano di Confindustria.

Negli anni, però, anche Confindustria Siracusa è cambiata profondamente. Se in passato l’associazione veniva identificata quasi esclusivamente con le grandi aziende del polo petrolchimico, oggi la realtà è molto più articolata. Accanto ai grandi player industriali, trovano spazio le piccole e medie imprese, le filiere collegate, ma anche settori come turismo, agroalimentare, terziario innovativo e sanità.

“Confindustria oggi rappresenta il territorio a 360 gradi – è la visione del nuovo direttore – e deve diventare sempre di più la casa delle aziende, un luogo dove gli imprenditori possano non solo esprimere le proprie criticità, ma anche proporre soluzioni“. Da qui l’esigenza di rafforzare le sinergie tra le varie sezioni interne e abbattere quelle barriere che, per anni, hanno separato mondi produttivi che in realtà insistono sullo stesso territorio.

Un territorio che si trova ad affrontare una fase storica delicata, segnata dalla transizione energetica e dai grandi cambiamenti industriali. Su questo punto Grasso invita a evitare semplificazioni: non si tratta di una trasformazione immediata e radicale del polo industriale, ma di un percorso graduale. Secondo le principali stime internazionali, infatti, i combustibili fossili continueranno a coprire una quota significativa del fabbisogno energetico ancora per diversi decenni.

La sfida, dunque, è decarbonizzare i processi produttivi, puntando su nuove tecnologie come la cattura della CO₂ e su una neutralità tecnologica che consenta alle imprese di restare competitive riducendo al contempo l’impatto ambientale. Un percorso già avviato da alcune grandi realtà industriali e che coinvolge sempre più anche le PMI.

Nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi anni da alcune aziende simbolo del polo, come ISAB, la zona industriale siracusana continua a dimostrare una forte attrattività. L’interesse manifestato da nuovi investitori conferma che il tessuto produttivo resta vivo e che investire a Siracusa significa guardare a un orizzonte di lungo periodo, dai 30 ai 40 anni.

In questo contesto si inserisce uno degli appuntamenti più importanti dei prossimi mesi: la presentazione del Rapporto di sostenibilità del polo industriale, in programma il 3 febbraio alle 10.30 alla Camera di Commercio di Siracusa. Un documento che rappresenta uno dei primi esempi a livello nazionale di rendicontazione di sostenibilità riferita non a una singola azienda, ma a un intero polo industriale, coinvolgendo grandi imprese e piccole e medie realtà della filiera.

Per Grasso, il futuro di Confindustria Siracusa passa anche da una comunicazione più vicina al territorio e da una maggiore partecipazione degli associati alla vita dell’organizzazione. “Le aziende devono sentirsi parte di un sistema che le rappresenta davvero – è la direzione indicata – perché sono proprio le imprese a dare forza e legittimità all’azione di Confindustria, a livello locale, regionale e nazionale“.