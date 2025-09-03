Confindustria Siracusa apre uno sportello di consulenza sulla “comunicazione d’impresa” per potenziare le competenze e le performance delle aziende associate. Gli assessment, gratuiti per le aziende associate, saranno curati da Confindustria Siracusa con la consulenza dell’esperto di Comunicazione d’Impresa, il giornalista Carmelo Miduri.

Lo sportello avvierà la sua attività a partire da ottobre 2025, previo appuntamento da concordare. L’obiettivo è fornire strumenti e conoscenze per affrontare le sfide del mercato e promuovere la crescita aziendale.





Le aree di intervento sono: comunicazione strategica: definizione di obiettivi, analisi del pubblico, scelta dei canali di comunicazione; comunicazione interna: gestione della comunicazione tra i dipendenti, creazione di un ambiente di lavoro positivo. E ancora: comunicazione esterna: gestione delle relazioni con i media, comunicazione sui social media, creazione di contenuti efficaci; gestione della reputazione: monitoraggio della reputazione (anche online), gestione delle crisi, comunicazione di situazioni complesse e comunicazione della sostenibilità: tema oggi molto attuale nella fase in cui restare sul mercato significa anche attuare politiche di responsabilità sociale (standard ESG).

Questi invece i benefici per le aziende: miglioramento della comunicazione interna ed esterna, con conseguente aumento dell’efficienza e della reputazione; sviluppo di competenze specifiche per affrontare le sfide del mercato e promuovere la crescita aziendale e accesso a risorse, strumenti e know-how per la gestione della comunicazione d’impresa.