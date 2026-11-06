Confindustria Siracusa celebra 100 anni: “storia e futuro”. Urso: “Salvata ISAB”

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Video · l'intervista

Cent’anni di storia d’impresa, di trasformazioni economiche e sociali, ma soprattutto uno sguardo rivolto alle sfide dei prossimi decenni. Confindustria Siracusa celebra il proprio centenario con l’assemblea pubblica “100 anni di futuro”, che si è svolta questa mattina al Teatro Massimo di Ortigia, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo e delle imprese, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Non soltanto una ricorrenza celebrativa, dunque, ma un’occasione per riflettere sul ruolo dell’industria nel territorio siracusano e sulle prospettive di sviluppo di un polo produttivo chiamato a confrontarsi con trasformazioni profonde, dalla transizione energetica alla competitività internazionale, fino alla sicurezza degli approvvigionamenti.

A sottolineare il significato dell’anniversario è stato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha escluso la volontà di concentrarsi esclusivamente sui bilanci del passato.

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“Più che tempo di bilanci, è il momento di celebrare una storia lunga cento anni, ma soprattutto di farlo guardando al futuro. Dobbiamo valorizzare la storia e il patrimonio di Confindustria Siracusa per proiettarci verso un futuro ricco di sfide, anche molto complesse”, ha dichiarato Reale, ringraziando il ministro Urso e il presidente Schifani per la loro partecipazione a un appuntamento particolarmente importante per il sistema produttivo locale.

Il centenario diventa così anche l’occasione per riconoscere il percorso compiuto dall’associazione e il contributo offerto dalle imprese allo sviluppo della provincia. “Confindustria ha accompagnato la trasformazione economica e sociale della nostra provincia, svolgendo sempre un ruolo da protagonista”, ha ricordato Reale, attribuendo questo percorso anche al lavoro dei presidenti che lo hanno preceduto e che hanno guidato l’associazione nel corso degli anni.

Una storia che, secondo il presidente, rappresenta oggi un patrimonio di esperienze e competenze da mettere a disposizione delle aziende per affrontare le nuove sfide. “Ci consente di disporre degli strumenti necessari per affrontare il futuro insieme a tutte le imprese, pronte e attive nel raccogliere sfide che cambiano di semestre in semestre”

Urso: “Abbiamo salvato ISAB, le raffinerie sono strategiche per l’Europa”

Il tema del futuro industriale di Siracusa si intreccia inevitabilmente con quello della raffinazione e della sicurezza energetica. Nel suo intervento, il ministro Adolfo Urso ha ripercorso le iniziative del Governo per garantire la continuità produttiva di ISAB a Priolo, sottolineando il ruolo svolto dall’esecutivo nel passaggio dello stabilimento in mani italiane.

“Noi abbiamo salvato ISAB di Priolo”, ha affermato il ministro, ricordando come, all’inizio della crisi legata alla Russia, siano stati utilizzati gli strumenti disponibili per favorire il passaggio dell’impianto a una proprietà ritenuta più sicura, evitando che la raffineria subisse le conseguenze delle sanzioni internazionali.

Urso ha evidenziato l’importanza strategica delle raffinerie per l’approvvigionamento energetico europeo, sostenendo che il Governo abbia operato per preservare non soltanto il polo di Priolo, ma anche gli altri impianti italiani.

In questo contesto ha richiamato l’utilizzo del Golden Power nei passaggi proprietari che hanno interessato Saras e IP. “In questi quattro anni abbiamo preservato le raffinerie e oggi possiamo raccogliere i risultati di questa scelta”, ha dichiarato, evidenziando la capacità dell’Italia di continuare a esportare benzina e gasolio e la necessità di rafforzare anche la produzione di carburante per il settore aeronautico.

Il ministro ha quindi rilanciato la necessità di un nuovo piano strategico europeo per la raffinazione, con l’obiettivo di garantire l’autonomia strategica del continente in materia di sicurezza energetica.

“Oggi finalmente anche la Commissione europea ci dà ragione. Riteniamo assolutamente necessario sviluppare un nuovo e diverso piano strategico per il settore della raffinazione in Europa”, ha affermato.

Priolo tra raffinazione e transizione green

Nel disegno delineato dal ministro, il polo industriale siracusano è destinato a mantenere un ruolo centrale anche nella trasformazione del sistema energetico. La salvaguardia delle raffinerie, secondo Urso, deve procedere parallelamente agli investimenti nelle nuove tecnologie e nella produzione di biocarburanti.

Tra gli interventi citati, quelli che Eni Versalis intende realizzare a Priolo per lo sviluppo delle bioraffinerie, con il cantiere già operativo. Un percorso che, nelle intenzioni del ministro, dovrà interessare progressivamente anche gli altri impianti di raffinazione italiani.

Urso ha inoltre richiamato la situazione di Sonatrach, sottolineando l’impegno del Governo per garantire la continuità produttiva dello stabilimento e la sua importanza nel quadro della sicurezza energetica nazionale.

Sul caso ISAB, il ministro ha ricordato le difficoltà affrontate nel novembre 2022, quando il rischio di chiusura dello stabilimento appariva concreto. «Pochi pensavano che riuscissimo a salvare ISAB di Priolo in poche settimane», ha dichiarato, aggiungendo che il Governo intende continuare a seguire il rapporto con Trafigura per garantire condizioni produttive adeguate e nell’interesse del Paese.





La Sicilia al centro delle nuove strategie industriali

Nel suo intervento, Urso ha allargato lo sguardo all’intero sistema produttivo siciliano, indicando nell’isola uno dei territori chiamati a svolgere un ruolo significativo nelle nuove sfide industriali italiane.

Accanto alla sicurezza energetica garantita dal polo di Siracusa, il ministro ha citato lo sviluppo delle tecnologie green a Catania, con lo stabilimento 3Sun, diventato una piattaforma produttiva di riferimento per i pannelli fotovoltaici in Europa, e gli investimenti di STMicroelectronics nel settore della microelettronica.

Proprio sul progetto di STMicroelectronics, Urso ha richiamato l’investimento da 5,3 miliardi di euro, definendolo uno dei più importanti autorizzati dalla Commissione europea nel campo dell’economia digitale. Il progetto punta alla realizzazione di una fabbrica di carburo di silicio a ciclo chiuso, destinata a collocarsi tra le principali realtà produttive del settore a livello internazionale.

Un altro strumento indicato dal ministro per sostenere la crescita industriale dell’isola è la ZES unica del Mezzogiorno. “Con la legge di bilancio abbiamo incrementato di 1,4 miliardi di euro le risorse destinate alla ZES unica”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza degli incentivi e delle procedure autorizzative per favorire nuovi investimenti, produzione e occupazione.

Il caso Pfizer e le prospettive occupazionali a Catania

Tra i dossier industriali affrontati da Urso anche la vertenza Pfizer, relativa allo stabilimento di Catania. Il ministro ha parlato di un percorso che si starebbe indirizzando verso una possibile soluzione, riferendo che tre importanti attori internazionali hanno già avviato interlocuzioni con l’azienda e con il dicastero per valutare un eventuale subentro, garantendo la continuità produttiva e occupazionale.

L’obiettivo è individuare un investitore in grado di assicurare il futuro dello stabilimento e dei lavoratori. “Siamo nella fase di valutazione della concretezza delle proposte di investimento”, ha spiegato Urso, precisando che la scelta dovrà ricadere sulla soluzione più solida.

Il ministro ha annunciato che potrebbe fornire ulteriori aggiornamenti nei primi giorni di dicembre, in occasione di una nuova visita in Sicilia e a Catania.

Nel suo intervento ha inoltre ricordato il lavoro svolto dal Governo sulla vertenza Electrolux, sottolineando l’accordo raggiunto per salvaguardare gli stabilimenti italiani e tutelare i lavoratori attraverso il ricorso esclusivo a incentivi volontari all’uscita.

Tavoli di crisi, Urso: “Siamo passati da 160-180 a 38”

A conclusione del suo intervento, il ministro ha richiamato anche il lavoro svolto dal dicastero per la gestione delle vertenze industriali, indicando nella riduzione dei tavoli di crisi uno dei risultati dell’azione del Governo.

“Quando ero all’opposizione, i tavoli di crisi oscillavano tra 160 e 180. Oggi credo che siano ridotti a 38»” ha dichiarato Urso, invitando i cittadini a consultare il sito del Ministero per verificare l’andamento delle vertenze e il numero delle situazioni ancora aperte.

Una riduzione che, secondo il ministro, è stata possibile grazie alla soluzione di numerose crisi aziendali che da tempo coinvolgevano imprese e lavoratori.

Il centenario di Confindustria Siracusa si inserisce così in una fase decisiva per il futuro produttivo del territorio. Da una parte la necessità di preservare il patrimonio industriale esistente, a partire dalla raffinazione; dall’altra la sfida di accompagnare la trasformazione energetica, attrarre nuovi investimenti e consolidare le filiere tecnologiche.

Una prospettiva che trova sintesi nelle parole del presidente Gian Piero Reale: celebrare cento anni di storia significa soprattutto valorizzare quanto costruito per affrontare, insieme alle imprese, le sfide del futuro.