Confindustria Siracusa celebra cento anni e guarda al futuro del territorio

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Video · Venerdì 6 novembre

Cento anni di storia d’impresa per aprire un confronto sulle scelte che determineranno il futuro economico e sociale del territorio. È questo il senso dell’assemblea pubblica del Centenario di Confindustria Siracusa, “100 anni di futuro”, in programma venerdì 6 novembre, alle ore 10:00, al Teatro Massimo di Ortigia, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. L’iniziativa è stata presentata oggi alla stampa.

L’appuntamento riunirà istituzioni, imprese, università e formazione per discutere di competitività, transizione energetica e crescita. Il Centenario offrirà una lettura del territorio come ecosistema economico nel quale industria, agroalimentare, turismo, cultura ed eventi, sanità, logistica e servizi concorrono alla creazione di valore e occupazione. Rafforzare le relazioni tra queste filiere significa ampliare le opportunità per le imprese e rendere più attrattivo il territorio per investimenti e competenze.

Il programma prevede il videomessaggio del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il messaggio della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, gli interventi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Porteranno i saluti il Presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona, il Sindaco di Siracusa Francesco Italia e il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa.

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Il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale presenterà la relazione e il volume del Centenario, dedicato al percorso dell’associazione e al rapporto tra impresa e territorio. Alla memoria produttiva sarà dedicato anche il lancio del portale dell’Archivio Storico del territorio, con un video di presentazione: uno strumento per rendere accessibile e condiviso il patrimonio di conoscenze legato alla storia industriale siracusana.

Il primo panel, “Il futuro dell’industria tra transizione, caro energia e caro carburanti”, affronterà i costi energetici, la sicurezza degli approvvigionamenti, la decarbonizzazione, l’evoluzione delle tecnologie e dei combustibili e le prospettive del Polo industriale. Il confronto porterà l’esperienza delle imprese nel dibattito sulle politiche industriali e sulle condizioni di competitività di un’area produttiva di rilievo nazionale.

Al panel interverranno Alessandro Viviani di TEHA – The European House Ambrosetti, Giuseppe Ricci, COO Industrial Transformation di ENI, Rosario Pistorio, CEO di Sonatrach Raffineria Italiana, Guglielmo Allibrio, CEO di Sasol Italy, Paolo Fedeli, CEO di ISAB, Eduard Neyrand, CEO di Air Liquide Italia, Luigi De Francisci, Relazioni Istituzionali Achernar/B2G, ed Emanuele Di Stefano, Direttore Attività Industriali di Buzzi Unicem.

Il secondo panel, «PMI, startup e nuove competenze per il futuro del territorio», sarà dedicato a intelligenza artificiale, digitalizzazione, trasferimento tecnologico, finanziamenti e attrazione dei talenti. Parteciperanno Enrico Foti, Rettore dell’Università di Catania, Paolo Scollo, Rettore dell’Università Kore di Enna, e Andrea Corso, Presidente dell’ITS Archimede di Siracusa, insieme a cinque imprese associate che porteranno esperienze concrete di innovazione e sviluppo delle competenze.

Datanetwork S.r.l. Società Benefit presenterà il proprio percorso di trasformazione organizzativa e adozione dell’intelligenza artificiale, costruito attraverso formazione, leadership collaborativa e valorizzazione della conoscenza aziendale. IREM S.p.A. porterà l’esperienza maturata nell’integrazione dei criteri ESG, nella formazione dei giovani e nello sviluppo di progetti per la transizione energetica. SerTecAv® S.r.l. illustrerà il contributo di droni, sensoristica e piattaforme digitali al monitoraggio delle infrastrutture e alla gestione di contesti complessi. The Academy S.r.l. – The Italian Academy testimonierà come l’intelligenza artificiale possa sostenere la gestione delle candidature e dei servizi per un mercato internazionale, mantenendo il controllo umano delle valutazioni. Xifonia S.p.A. presenterà un caso di applicazione della robotica ai servizi industriali, nel quale la tecnologia contribuisce a ridurre l’esposizione degli operatori ai rischi e valorizza le competenze necessarie a governare il processo.

Le cinque testimonianze mostreranno come competenze e innovazioni possano circolare tra settori diversi: dalla digitalizzazione dei servizi alla valorizzazione del patrimonio culturale, dalla formazione internazionale alla sicurezza delle attività produttive. Il confronto con università e ITS approfondirà il rapporto tra fabbisogni delle imprese, formazione e opportunità professionali dei giovani.

Entrambi i panel saranno moderati da Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 Ore. Coordineranno l’assemblea Lelia Crispino, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa, ed Edoardo La Ferla, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Gian Piero Reale.

Con “100 anni di futuro”, Confindustria Siracusa rinnova il proprio ruolo di raccordo tra le componenti dell’economia locale e di interlocutore delle istituzioni. Un sistema produttivo capace di collaborare può generare nuove opportunità lungo le filiere: dalle produzioni agroalimentari all’ospitalità, dalle attività culturali e dagli eventi ai servizi sanitari, fino alla logistica e al terziario innovativo. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo che valorizzi le specificità di ogni settore, rafforzi le imprese e migliori la qualità della vita della comunità.