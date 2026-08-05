Confindustria Siracusa compie 100 anni, assemblea Pubblica al Teatro Massimo

Venerdì 6 novembre 2026, alle 10, il Teatro Massimo di Ortigia ospiterà l’Assemblea Pubblica di Confindustria Siracusa, un appuntamento che quest’anno assume un significato ancora più speciale perché inserito nel programma delle celebrazioni per il Centenario dell’Associazione (1926-2026).
L’Assemblea rappresenterà un’importante occasione di confronto sui temi dello sviluppo del territorio, della competitività del sistema produttivo e delle sfide che attendono imprese e comunità nei prossimi anni, con il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico.
Nel celebrare cento anni di storia, Confindustria Siracusa guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e territorio, promuovendo una visione condivisa capace di generare nuove opportunità di crescita, innovazione e sviluppo per la provincia di Siracusa.
L’evento sarà uno dei momenti centrali delle iniziative dedicate al Centenario, un traguardo che racconta un secolo di impegno al fianco delle imprese e della crescita economica del territorio.