Confindustria Siracusa e sindacati rinnovano il protocollo sulla sicurezza sul lavoro

Attualità · Comparto metalmeccanico

Rafforzare la prevenzione degli infortuni e innalzare gli standard di tutela della salute nei luoghi di lavoro. È questo l’obiettivo del rinnovo del Protocollo Provinciale “Salute e Sicurezza” per il settore metalmeccanico, sottoscritto oggi da Confindustria Siracusa e dalle organizzazioni sindacali provinciali Fim, Fiom e Uilm.

L’intesa stabilisce linee guida per diffondere la cultura della sicurezza, definire la valutazione del rischio derivante dall’esposizione al calore; rispettare i protocolli di sorveglianza sanitaria; garantire la manutenzione dei DPI e assicurare l’allestimento di adeguate aree di cantiere.

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L’accordo rafforza la sinergia territoriale Confindustria-Sindacati per prevenire gli infortuni e tutelare la salute dei lavoratori ponendo particolare attenzione ai periodi di picco termico e al miglioramento complessivo degli standard operativi.

“La sicurezza sul lavoro non è un mero adempimento burocratico – ha dichiarato il presidente della Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa, Maria Pia Prestigiacomo -, ma il pilastro fondamentale del nostro fare impresa. Con questo rinnovo, alziamo ulteriormente l’asticella della prevenzione in un territorio complesso come il nostro. L’attenzione ai rischi legati alle temperature estive, la costante manutenzione dei dispositivi di protezione e la vivibilità dei cantieri dimostrano la volontà condivisa di mettere l’incolumità delle maestranze al primo posto, supportando le aziende in un percorso di continua crescita culturale.”

Soddisfazione per il traguardo raggiunto anche dai Segretari Generali Territoriali di FIM, FIOM e UILM, Angelo Sardella, Antonio Recano e Giorgio Miozzi. “Questo protocollo – dicono i rappresentanti sindacali – rappresenta un risultato importante per tutti i lavoratori metalmeccanici siracusani. La salute e la sicurezza non sono un costo o una semplice formalità, ma un diritto irrinunciabile. Devono guidare ogni scelta aziendale e tradursi in una tutela concreta per tutti i lavoratori, inclusi quelli in appalto, attraverso una stretta sinergia tra committenti e appaltatori. Siamo riusciti a blindare procedure fondamentali, come la valutazione del rischio da calore e la verifica costante dei protocolli sanitari e dei DPI. Garantire aree di cantiere adeguate e sicure è un diritto inalienabile. Continueremo a monitorare affinché ciò che è sottoscritto venga applicato scrupolosamente in tutti i siti, per un lavoro che sia sempre più sicuro, dignitoso e rispettoso della vita umana.”

Il Protocollo sarà immediatamente operativo e applicabile per tutte le aziende metalmeccaniche del territorio, con un monitoraggio congiunto costante sull’attuazione delle misure concordate.