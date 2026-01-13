Confindustria Siracusa giovedì presenta il Bando STEP

D’intesa con la Presidenza della Regione Siciliana, giovedì 15 gennaio alle 10.30, presso il Salone “Ugo Gianformaggio” di Confindustria Siracusa, si terrà la presentazione del Bando STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le opportunità offerte dal Bando STEP finanziato nell’ambito del PO FESR Sicilia 2021–2027 e finalizzato a sostenere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate e ad alto contenuto innovativo.

In particolare, il bando riguarda gli ambiti strategici relativi a tecnologie digitali e deep tech (incluse intelligenza artificiale, automazione e cybersecurity), biotecnologie per la salute (l’agroalimentare e il biomedicale), clean tech, per la riduzione delle emissioni, il riciclo e l’economia circolare e, infine, soluzioni per l’efficienza energetica, tra cui energie rinnovabili, risparmio energetico, sistemi di accumulo e smart grid.

L’incontro è rivolto a imprese, start-up, professionisti e soggetti interessati a investire in innovazione, sostenibilità e competitività tecnologica.