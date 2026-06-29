Confindustria Siracusa intitola la storica Sala Biblioteca a Ivan Lo Bello

Nell’ambito dell’Assemblea Privata dei Soci di Confindustria Siracusa, in programma domani 30 giugno, si terrà la cerimonia di intitolazione della storica Sala Biblioteca della sede associativa all’Avv. Ivanhoe Lo Bello, figura di straordinario rilievo per il sistema imprenditoriale siracusano, siciliano e nazionale.

Alla cerimonia prenderanno parte gli organi associativi e i familiari di Ivan Lo Bello, ai quali sarà rivolto il sentimento di riconoscenza dell’intera comunità industriale siracusana. L’intitolazione rappresenta un gesto dal profondo valore simbolico, con il quale Confindustria Siracusa intende rendere permanente il ricordo di un uomo che ha segnato una delle stagioni più significative della propria storia associativa.

Ivan Lo Bello è stato Presidente di Confindustria Siracusa dal 1999 al 2005, guidando l’Associazione in una fase di grande trasformazione. Successivamente è stato Presidente di Confindustria Sicilia dal 2006 al 2012, Vice Presidente di Confindustria con delega all’Education, Presidente della Camera di Commercio di Siracusa e Presidente di Unioncamere nazionale.

La sua azione è stata caratterizzata da una visione moderna dell’impresa, fondata sulla responsabilità sociale, sulla cultura della legalità, sull’innovazione e sulla centralità della formazione quale leva strategica per la competitività del Paese.

Sotto la sua guida, Confindustria Sicilia promosse una svolta storica nella lotta al racket delle estorsioni, introducendo il principio dell’espulsione delle imprese associate che avessero ceduto al pagamento del pizzo, contribuendo a rafforzare il ruolo degli imprenditori quale presidio di legalità e sviluppo del territorio.

Accanto al suo impegno istituzionale, Ivan Lo Bello è stato anche promotore di iniziative culturali di grande respiro, tra cui l’Ortigia Festival, convinto che sviluppo economico, cultura e bellezza rappresentassero elementi inscindibili per la crescita della comunità.

L’intitolazione della Sala Biblioteca assume un significato particolarmente evocativo: proprio il luogo dedicato allo studio, all’approfondimento e alla memoria dell’Associazione porterà il nome di chi ha sempre considerato la conoscenza, il merito e la cultura strumenti fondamentali per costruire il futuro delle imprese e del territorio.

Con questo tributo, nel corso dell’anno del Centenario di Confindustria Siracusa, l’Associazione rinnova il proprio impegno a custodire la memoria dei suoi protagonisti e a trasmetterne i valori alle nuove generazioni di imprenditori, affinché l’esempio di Ivan Lo Bello continui a ispirare una visione dell’impresa fondata su etica, responsabilità, innovazione e servizio alla comunità.