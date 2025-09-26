Confindustria Siracusa premia il talento femminile in Ingegneria Elettrica

Confindustria Siracusa ha istituito due borse di studio destinate a studentesse iscritte al secondo anno del corso di laurea magistrale in Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition dell’Università di Catania, con l’obiettivo di valorizzare il merito e promuovere la presenza femminile in un ambito ancora fortemente a prevalenza maschile.
“L’iniziativa nasce come riconoscimento del talento e dell’impegno di chi sceglie un percorso di studi tecnico e strategico – dice la Vice Presidente di Confindustria Siracusa con delega all’Education Linda Gerardi – ma rappresenta anche un incentivo concreto a intraprendere carriere nelle discipline STEM, contribuendo così alla riduzione del divario di genere nel mondo del lavoro”.
Le borse di studio prevedono, inoltre, l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo nell’azienda ISAB, offrendo alle studentesse un’esperienza diretta nel mondo del lavoro e un’importante occasione di crescita professionale.
“Con questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con ISAB – dice il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale – confermiamo il nostro impegno nel valorizzare il talento femminile, favorendo l’inclusione e rafforzando il dialogo tra università e impresa” .
Per info e per scaricare il bando: https://www.confindustriasr.it/borse-di-studio-stem-2025/.
