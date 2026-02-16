Confindustria Siracusa premia il talento femminile nelle discipline Stem: borse di studio e tirocinio formativo

Questa mattina, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, Confindustria Siracusa ha rinnovato il proprio impegno a favore della parità di genere e della valorizzazione delle competenze scientifiche femminili.

Nell’Aula Magna “E. Oliveri” del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio STEM istituite da Confindustria Siracusa, con il supporto dell’azienda partner ISAB.

Le borse di studio, ciascuna del valore di 1.500 euro e che prevedono anche un tirocinio formativo di tre mesi presso l’azienda ISAB, sono state assegnate alle vincitrici, studentesse del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica per la Transizione Energetica Sostenibile, la Dott.ssa Mariagrazia Inzerilli e la Dott.ssa Adriana Scirè Chianetta, che si sono distinte per il loro impegno costante e per gli ottimi risultati raggiunti nel percorso di studi.

Gli interventi sono stati a cura del Direttore del DIEEI, Prof. Giovanni Muscato, del Presidente di Confindustria Siracusa, Ing. Gian Piero Reale, del Direttore del DICAR Prof. Matteo Ignaccolo, del Presidente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica per la Transizione Energetica Sostenibile Prof. Carlo Trigona, della Vicepresidente di Confindustria Siracusa con delega all’Education e alla Parità di Genere Dott.ssa Ermelinda Gerardi e del Direttore Risorse Umane e Acquisti di ISAB S.r.l., Dr. Fabrizio Guagliardo.

“Siamo soddisfatti del risultato che ha avuto questa prima edizione delle borse di studio STEM che contribuisce anche a rafforzare la collaborazione tra l’Università e il mondo delle imprese del nostro territorio” ha detto il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale.

“Stiamo già lavorando alla seconda edizione dell’iniziativa Costruisci il Tuo Futuro nelle STEM – dichiara la Vicepresidente Ermelinda Gerardi – continuando a sostenere la parità di genere per le competenze nei settori della scienza e della tecnologia e favorendo l’inserimento e la crescita del talento femminile nel mondo del lavoro”.