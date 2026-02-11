Confindustria Siracusa premia il talento femminile nelle discipline STEM

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che si celebra oggi 11 febbraio, Confindustria Siracusa rinnova il proprio impegno a favore della parità di genere e della valorizzazione delle competenze scientifiche femminili.

Si terrà il 16 febbraio, alle ore 10:30, nell’Aula Magna “E. Oliveri” del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania, Cittadella Universitaria, Via Santa Sofia 64, Catania, la cerimonia di consegna delle borse di studio STEM istituite da Confindustria Siracusa, con il supporto dell’azienda partner ISAB SRL, che ospiterà le vincitrici per un tirocinio formativo.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, mira a sostenere e valorizzare il talento femminile nelle discipline STEM, favorendo un collegamento diretto tra formazione universitaria e mondo delle imprese e confermando l’impegno di Confindustria Siracusa nella promozione delle competenze come leva strategica di sviluppo, innovazione e occupazione giovanile.

Le borse di studio, ciascuna del valore di € 1.500,00, saranno assegnate alle vincitrici, le studentesse del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica per la Transizione Energetica Sostenibile, Dott.ssa Mariagrazia Inzerilli e Dott.ssa Adriana Scirè Chianetta, che si sono distinte per il loro impegno costante e per gli ottimi risultati raggiunti nel percorso di studi.

La cerimonia si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Prof. Enrico Foti, e del Presidente di Confindustria Siracusa, Ing. Gian Piero Reale, a cui seguiranno gli interventi del Direttore del DIEEI, Prof. Giovanni Muscato, del Presidente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica per la Transizione Energetica Sostenibile, Prof. Carlo Trigona, della Vicepresidente di Confindustria Siracusa Dott.ssa Ermelinda Gerardi e del Direttore Risorse Umane e Acquisti di ISAB S.r.l., Dr. Fabrizio Guagliardo.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata la seconda edizione delle borse di studio STEM, a conferma della volontà di Confindustria Siracusa di contribuire al rafforzamento delle competenze nei settori della scienza e della tecnologia e al sostegno della parità di genere, favorendo l’inserimento e la crescita del talento femminile nel mondo del lavoro.