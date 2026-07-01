Confindustria Siracusa ricorda Ivan Lo Bello: la biblioteca della sede associativa porta il suo nome

Un tributo permanente a una delle figure che più hanno segnato la storia recente dell’associazione. Nell’anno del centenario di Confindustria Siracusa, la sede di viale Scala Greca ha dedicato la propria biblioteca a Ivan Lo Bello, presidente degli industriali siracusani dal 1999 al 2005, poi presidente di Confindustria Sicilia e vicepresidente nazionale di Confindustria. Con l’intitolazione della biblioteca, il nome di Ivan Lo Bello entra così stabilmente nella sede di Confindustria Siracusa, a testimonianza del contributo lasciato all’associazione e al mondo imprenditoriale del territorio.

La cerimonia, alla presenza della famiglia e di numerosi imprenditori, è stata l’occasione per ricordare non solo il percorso associativo di Lo Bello, scomparso un anno fa, ma anche la sua visione del territorio e il contributo offerto alla crescita economica e culturale di Siracusa.

“In un anno così importante come quello del centenario – ha dichiarato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale – non potevamo non ricordare forse uno dei presidenti che maggiormente ha inciso nell’azione associativa. Ivan Lo Bello ha lasciato un segno profondo nella nostra organizzazione e nella nostra comunità”.

Secondo Reale, il lascito dell’ex presidente va ben oltre gli incarichi ricoperti e la scelta di intitolargli la biblioteca della sede non è casuale: “Lo ricordiamo certamente con grande affetto, ma soprattutto per la sua capacità di immaginare il futuro. Aveva intuito con molti anni di anticipo quale potesse essere la Siracusa di oggi. Ha affrontato il tema della legalità quando ancora era considerato quasi un tabù e molti dei suoi insegnamenti sono ancora estremamente attuali. Abbiamo voluto dedicargli questo spazio perché Ivan era un uomo di grande cultura. Credeva profondamente nella meritocrazia e nella capacità di mettere insieme cultura e industria come strumenti di sviluppo del territorio”.

Tra i ricordi richiamati da Reale anche l’esperienza dell’Ortigia Festival, che Lo Bello contribuì a promuovere. “È stato uno dei momenti più alti della vita culturale della città e rappresentò una spinta importante verso un innalzamento della qualità dell’offerta culturale siracusana – ha sottolineato il presidente di Confindustria, che ha poi affidato un ricordo personale dell’amico e collega -. Avevamo la stessa età e frequentavamo lo stesso liceo, seppur in sezioni diverse. Ci ritrovammo poi nel mondo del lavoro, quando venne a presentarmi la sua candidatura alla presidenza di Confindustria Siracusa. Mi colpirono subito la sua rapidità di pensiero, la visione e la brillantezza che tutti gli hanno poi riconosciuto negli anni”.

Commosso il ricordo della moglie Francesca Zangara, che ha ringraziato Confindustria Siracusa per l’iniziativa: “Per me e per tutta la nostra famiglia questo riconoscimento ha un valore enorme. Ivan ha dato moltissimo a Siracusa e, allo stesso tempo, Siracusa deve molto a Ivan. Sono stati anni intensi, ricchi di idee, iniziative e progetti. Ivan era una persona che guardava sempre oltre gli ostacoli, aveva una straordinaria capacità di immaginare il futuro e vedeva in Siracusa il luogo ideale dove cultura e industria potessero crescere insieme. Era profondamente legato a questa terra e sono certa che questo ricordo permanente avrebbe avuto per lui un significato speciale”.