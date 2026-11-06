Confindustria Siracusa. Scerra: “petrolchimico non escluso da fondi Ue per transizione”

Politica · centenario

“Il petrolchimico di Siracusa non può restare escluso dai fondi europei per la giusta transizione (JTF). Oggi quell’area sta attraversando una complessa fase di efficientamento degli assetti produttivi e riconversione, e proprio per questo il Governo non può mostrarsi distratto. Estenda i benefici del JTF all’area industriale siracusana in modo da sostenere la riduzione delle emissioni, il recupero dei siti e il completamento delle bonifiche”. Così il parlamentare del M5s Filippo Scerra che questa mattina, ha partecipato al Centenario di Confindustria Siracusa. Nel suo intervento, ha anche annunciato il deposito di un’interrogazione sul tema, indirizzata ai ministri per gli Affari europei, dell’Ambiente e delle Imprese.

“In vista della prossima programmazione pluriennale dei fondi del Jtf, apparirebbe incomprensibile una nuova esclusione del polo petrolchimico di Siracusa, già definito strategico dagli stessi ministri. I ritardi degli altri territori non possono ricadere su un’area impegnata in un processo di riconversione e con uno sforzo di tutti gli attori principali, anche politici, di rilancio, che – spiega Scerra – potrebbe solo ricavare ulteriore spinta dalle risorse del JTF, in chiave sostenibile e di riposizionamento ambientale e competitivo”.

Il Fondo europeo per una transizione giusta è tra i principali strumenti della politica di coesione, nato per accompagnare i territori che affrontano gli impatti sociali, occupazionali ed economico-ambientali della transizione ecologica. A maggio scorso, Filippo Scerra ne aveva discusso anche con il vicecommissario europeo, Fitto. “Le risorse Jtf, in Italia, sono state spesso dirottate a copertura di investimenti statali già avviati o oggetto di riprogrammazione, perdendo il senso di addizionalità. Basti pensare ai 482 milioni di euro per il progetto sull’idrogeno verde di Taranto, a fronte di un rischio concreto di definanziamento dovuto ai ritardi accumulati soprattutto nelle fasi di rendicontazione. Un rischio, quello di perdere i fondi, che non possiamo più correre se davvero vogliamo contrastare il divario tra i territori. Il Governo chiarisca lo stato di avanzamento e dove sono finite le risorse, avviando una riprogrammazione che riconosca anche il ruolo strategico del polo industriale di Siracusa”.