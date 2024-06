Confindustria Siracusa, svolto il seminario “Sviluppo sostenibile e capitale umano“

Si è svolto ieri pomeriggio nella sede di Confindustria Siracusa il seminario “Sviluppo sostenibile e capitale umano” a cura di Confindustria Siracusa, Fondimpresa e OBR Sicilia.

Il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale in apertura ha sottolineato come “la formazione sia l’obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. La formazione poi influenza tanti altri valori e tra gli altri un lavoro dignitoso e l’uguaglianza di genere con particolare riguardo alle discipline Stem. Le imprese hanno a disposizione una grande opportunità per accompagnare lo Sviluppo Sostenibile aziendale che passa attraverso al formazione del proprio Capitale Umano”.

Maria Pia Pensabene, Presidente dell’OBR Sicilia ha detto che “Fondimpresa, tramite Obr Sicilia (l’organismo bilaterale imprese – sindacati) gestisce e supporta il fondo destinato alla “formazione continua” dei lavoratori e che è uno strumento messo a disposizione di tutte le aziende per promuovere la competitività delle aziende stesse e la buona occupabilità dei lavoratori.”

Paolo Sanzaro Vice Presidente OBR Sicilia ha sottolineato come “è fondamentale che i lavoratori abbiano opportunità formative sulle nuove competenze e che tali opportunità siano spendibili nel mercato del lavoro”.

Ermelinda Gerardi Vice Presidente di Confindustria Siracusa con delega all’education e capitale umano e Presidente della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Siracusa si è soffermata sulla “importanza del capitale umano per lo sviluppo sostenibile. I due concetti sono correlati tra loro per puntare ad una società equa e inclusiva oltre che competitiva. La formazione è dunque uno strumento indispensabile per affrontare queste sfide”.

Sebastiano Bongiovanni, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Sicilia ha sottolineato come “le aziende che vogliono adottare i principi di sviluppo sostenibile devono cambiare i propri modelli organizzativi tenendo conto che le nuove competenze necessarie devono essere create con percorsi formativi specifici”.

Elvio Mauri, Direttore di Fondimpresa, in conclusione, ha sottolineato come “la fortuna di Fondimpresa è stata la complementarità rispetto alle Regioni e la capacità di spesa e di allocazione assai più flessibile rispetto a queste. Ciò ci ha regalato il vantaggio di intercettare le esigenze di mercato”.