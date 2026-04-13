Confindustria Siracusa, venerdì 17 aprile seminario sul risk management assicurativo

Su iniziativa del Gruppo Tecnico Credito e finanza di Confindustria Siracusa si terrà Venerdi 17 aprile con inizio alle ore 15:00 nella sede di Confindustria Siracusa il seminario dal titolo “Risk management assicurativo, ottimizzazione del rischio e soluzioni assicurative in un mondo in continuo cambiamento”

Oggi le imprese si muovono in un panorama che sta diventando sempre più complesso e vulnerabile a molteplici cambiamenti economici, normativi e tecnologici. La protezione dell’attività aziendale, la sostenibilità sociale e di governance rappresentano priorità imprescindibili.

Il lavoro da remoto, l’intelligenza artificiale e la migrazione al cloud hanno ampliato significativamente l’esposizione al rischio. Tutto ciò avviene mentre l’intelligenza artificiale progredisce a una velocità notevole e sta rimodellando tutti gli aspetti delle operazioni organizzative e di sicurezza informatica. Particolare attenzione, dunque, meritano le aziende che operano in settori ad alto rischio, quali la cantieristica, la chimica, la logistica e i trasporti. In questi casi, le polizze assicurative diventano obbligatorie non solo per legge, ma anche per l’accesso a gare pubbliche e autorizzazioni specifiche. Le assicurazioni obbligatorie per le aziende diventano così estremamente rilevanti per la gestione del rischio e della sostenibilità.

Il seminario affronterà il tema del risk management assicurativo, verranno analizzati i rischi aziendali, l’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, nonché il ruolo delle soluzioni assicurative integrate per la tutela dell’impresa e del management.

Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Gian Piero Reale e della vice Presidente Maria Pia Prestigiacomo, introdurrà i lavori Giovanni Musso Vice presidente della sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa e membro del gruppo tecnico internazionalizzazione di Confindustria nazionale.

Al Convegno interverranno: Vittorio Veronesi Insurance Risk Technical Director, Ottorino Capparelli Governance Risk & Compliance Director, Anthea Vasta Specialty Manager Financial Lines di Howden Italy e Federica Calzolari Risk Assessment & Special Projects Coordinator, Martina Di Nepi, Welfare & Benefits Specialist di MAG Consulting.