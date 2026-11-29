Politica · Il congresso

Si è svolto presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia di Siracusa il Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito. I lavori congressuali sono stati diretti dal coordinatore regionale Sicilia di Gioventù Nazionale, Giovanni Magni – e da Piergiovanni Canto, esecutivo nazionale di Azione Universitaria, organizzazione studentesca universitaria storicamente legata al centrodestra e attiva nella rappresentanza degli studenti negli atenei italiani.

Al termine del congresso è stata eletta per acclamazione segretaria provinciale di Gioventù Nazionale Siracusa Ludovica Giudice. Fanno parte del coordinamento provinciale Eleonora Guzzetta e Alfredo Spadaro. Il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Siracusa si chiude con una dirigenza rinnovata e con un mandato chiaro: radicare il movimento giovanile nei territori, nelle scuole e nelle università, formare nuovi quadri e alimentare la partecipazione politica delle giovani generazioni.

Hanno preso parte ai lavori, in qualità di ospiti, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia Luca Sbardella – commissario regionale del partito nell’Isola –, l’onorevole Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, e il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Siracusa Salvatore Coletta, dichiarando: accompagneremo e sosterremo questo percorso, nella consapevolezza che la forza di una comunità politica si misura anche dalla capacità di investire nelle nuove generazioni.