Congresso Uil Fp Siracusa, Alda Altamore eletta segretaria generale

Si è svolto nella Sala “Ferruzza Romano” del Consorzio Plemmirio, al Castello Maniace, il primo Congresso della UIL Funzione Pubblica Siracusa a seguito dell’unificazione tra UIL FPL e UILPA.

Al termine dei lavori congressuali, Alda Altamore è stata eletta Segretaria Generale della UIL FP Siracusa.

Nel corso del Congresso, la presidente Ninetta Siragusa, segretaria regionale UIL con delega su Siracusa, ha sottolineato il valore umano e professionale della neoeleta segretaria: «Alda rappresenta la lucidità e la solidità. Importante a livello umano e professionale. Al di là del ruolo, la Fpl è sempre stata accanto alla Uil. Lei saprà guidare nel migliore dei modi la nuova segreteria».

Alda Altamore, nel suo intervento, ha evidenziato il significato dell’unificazione e la necessità di una rappresentanza sindacale più forte e compatta: l’obiettivo è mettere insieme competenze, differenze e capacità per essere più presenti nel mondo del lavoro e più autorevoli nel confronto con gli interlocutori istituzionali, riaffermando la UIL come “sindacato delle persone”, presidio di legalità e tutela concreta dei diritti.

Il Congresso ha inoltre definito la nuova squadra dirigente della UIL FP Siracusa: Antonio Setola (Segretario organizzativo), Antonello Mallaci, Silvana Baracchi, Corrado Caruso, Federica La Pira, Pasquale Sferlazza. Tesoriere: Giuseppe Ferreri

«Siamo sempre stati a stretto contatto con Alda – ha detto Setola – personalmente faccio sindacato da 40 anni ed era arrivato il momento di unire le forze per essere ancora più rappresentativi e sempre più vicini alle persone».

Concetto che ha sostenuto anche Alfonso Farruggia, segretario generale della UilPa Sicilia, mentre i lavori sono stati conclusi dal segretario regionale UIL FPL Totò Sampino, che ha rimarcato il ruolo essenziale del sindacato nella tutela dei diritti e nei servizi ai cittadini.

Presenti anche interventi sul valore dell’unificazione e sulle sfide future, a partire dalla partecipazione e dal coinvolgimento dei giovani e dalla preparazione alle prossime elezioni RSU.